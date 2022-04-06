青衣屋邨住戶高空擲「有料」尿片　網民險中頭獎：而家一日幾條

疫情持續至今超過兩年，做好個人衛生、勤洗手理應已成為日常習慣，但有居於青衣的網民日前卻在社交平台發文，投訴在住宅附近不時發現有人從高空擲下「有料」嬰兒尿片，有次甚至差點「中頭獎」，批評該家長罔顧公德，房屋署亦未有跟進有關事件。



長發邨住戶高空掉尿片

有居於青衣的網民日前在FB專頁「公務員secrets」投稿，指自己每日上班經過長發邨敬發樓附近時，都不時在地上發現有人從高空擲下已使用的嬰兒尿片，情況更愈趨嚴重，「之前每日一條，而家一日幾條」，有次甚至差點「中頭獎」，令事主大為氣憤。

事主批評涉事家長罔顧公德，又反問何以負責管理屋邨事務的房屋署未有處理：「想請問房屋署係咪唔會管理公屋衛生，又想請問高扔物係咪嚴重罪行？我係咪可以向邊個房屋署同警務處投訴此情況？仲有係咪可以向社會福利署投訴嬰兒父母欠缺公德？」

有青衣居民經過長發邨時，不時發現有人高空擲下已使用尿片，認為會造成衛生問題。（「公務員secrets」圖片）

網民看到帖文及照片後均直斥涉事者行為誇張離譜，亦有人指出，涉事的長發邨屬租者置其屋計劃一部分，邨內部分單位為自置物業，因此即使找到涉事單位，要跟進事件或追究責任也有困難。

青衣長發邨屬89年起興建的公共屋邨，當中敬發樓屬出售公屋。(資料圖片)

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新翠邨有網民窗外見啡色廁紙

無獨有偶，有居於大圍新翠邨的網民上月底也在FB群組「沙田之友」發文投訴，指樓上住客常將疑似沾有糞便的廁紙掉出窗外，即使已向房署投訴，對方僅回覆指會跟進，但不會派人入屋視察；她翌日再將照片交給屋邨辦事處職員，對方稱會張貼通告提醒住客，但「等咗半個月，紙碎都未見過一張」。

至日前在窗台第3次發現有廁紙，她即致電辦事處再投訴，才有職員上樓拍照記錄，但第二日她卻發現職員只在她所住樓層的升降機旁有通告，「大堂無，電梯入面都無呀！我先知，住果層投訴，佢貼返喺住果層同低高隔一層。真係多謝晒！」

她直斥職員未有盡力解決問題，「唉，你張通告貼係大堂或者電梯入面，我都當你想俾個警惕人呀！貼返比投訴果層睇都唔知咩玩法！」網民對此紛紛表示無奈，坦言高空擲物問題一般都難以處理，「同我樓上一樣，我樓上個戶經常性在窗邊放麵包或餅乾餵野鳥，搞到啲麵包及餅碎飛哂入我單位內，投訴極都冇用」。

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