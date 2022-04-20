Rasonic即熱水機開箱　實測3秒即出熱水　沖奶又得唔得？

近年即熱水機大受歡迎，相比起傳統的電熱水壺，即熱水機能夠避免飲用「千滾水」，亦毋須再煲水後等待熱水降溫至合適溫度，方便要經常沖調不同飲品的家庭。Rasonic 樂信牌全新推出的即熱水機非常慳位，只需要3秒即能夠出熱水，而且有3個溫度選擇，最啱爸爸媽媽為BB沖奶飲。



Rasonic 樂信牌全新推出的即熱水機體積較小，長方形的機身僅闊11cm，非常適合小家庭使用。即熱水機水箱容量約1.7公升，易拆式水箱設計，方便清洗，水機只有一個活性炭濾芯，能夠簡單過濾水中雜質，爸爸媽媽使用時需要入「熟水」，用蒸餾水就更佳。

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水箱裝滿水後，將即熱水機插電，通電後按下任何水溫按鈕會先流出40ml水，倒掉後便可以選擇心儀溫度的水。即熱水機提供三種溫度：室溫水、70度、100度，按下按鈕後3秒內便會流出熱水，每次250ml，想停止按多下按鈕即可。

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優點



體積較小，長方形的機身僅闊11cm

易拆式水箱設計方便清洗

有室溫水、70度、100度三種溫度供選擇

方便媽媽用70度熱水沖調配方奶粉

加熱速度快

設有缺水提示及過熱提示

設有安全鎖



缺點



每次只輸出250ml熱水

斟滿250ml熱水需時約60秒

1.7公升水箱容量較小

需要入「熟水」

