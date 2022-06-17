快速測試｜試劑需放雪櫃？謹記4大保存原則 太曬太濕太熱都不宜
撰文：NOW健康
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不少人之前已購買快篩，以備不時之需。隨着夏季到來，高溫頻飆破35度，近期不少傳言指稱，快篩試劑要放冰箱，以免炎熱氣候造成試劑變質。藥劑師指出，快篩試劑只要放在常溫下即可，但雅培等品牌的快篩試劑可以放冰箱，然不放冰箱也沒關係。
擺放快篩記得4原則 不放冰箱也可以
台灣藥劑師沈采穎表示，快篩試劑的保存，只要記得4大原則「室溫、避光、陰涼、乾燥」即可；所以廚房、浴室並不適合存放快篩試劑。部份快篩試劑如雅培「可以」放雪櫃，重點是雪櫃的溫度必須可以維持在2到8度。
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另外，沈采穎進一步說明，以台灣羅氏快篩試劑為例，它的保存溫度是2到30度。因此，快篩試劑應避免置於停放戶外的車內，因為在高溫曝曬下，車內的溫度確實很容易會超過。
快篩試劑可視同藥品 保存方式食藥署早有答案
台灣食藥署官網指出，藥品保存原則為避光、避濕、避熱，建議存放在乾燥陰涼的密閉環境中，且部分藥物如冷藏可能使藥物溶解、影響藥效；且冰箱濕度偏高，易造成藥品潮解變質。藥品不可存放在潮濕、悶熱或陽光直射的地方，如浴室、廚房、窗邊等。需要放置冰箱的藥品，要和食物分開保存。
食藥署建議，藥品應放置在原有的包裝內，內服及外用藥最好分開保存，以免混淆。同時應保留說明書與原包裝，以易於辨識其有效日期與參考其用法、用量。
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