絕不能錯過的7月Baby Shark音樂劇　開展夏日至開心冒險旅程

暑假在即，相信不少家長都會因為孩子的假期活動而感到頭痛。作為精明的小編，一定要和大家分享將於7月23日舉行的《Pinkfong Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇，內容以唱跳形式進行，小朋友可以與Baby Shark、 Pinkfong 及 Hogi 一起展開驚險趣味的冒險之旅。現透過「01空間」更優惠多多，優先訂到靚位，也不用手續費。



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Baby shark doo doo doo doo…當熟悉的音樂響起時，小朋友必定立即化身一條條天真小鯊魚，在家中瘋狂來回奔跑扮作海中暢游，不斷的「doo」令專注在做家務的媽媽非常頭痛。在暑假時，終於可以有機會給孩子們大解放了，身為Baby Shark粉絲絕對不能錯過7月23日舉行的《Pinkfong Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇。

當天有10:30、13:30、16:30 及19:30四場限定場，地點在九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行，票價分為$580、$480、$380及$280。 經「01空間」優先訂票，每張票價更豁免$15手續費，最重要是有機會獲得較前位置。名額先到先得，額滿即止！

按圖看《Baby Shark》音樂劇劇照：

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小數怕長計，精明的媽媽們快些約埋親朋好友，加上阿仔阿女的幼稚園同學，一起率先搶購 Baby Shark音樂劇門票！

《Pinkfong Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇將於7月23日舉行，內容以唱跳形式進行，小朋友可以與Baby Shark、 Pinkfong 及 Hogi 一起展開驚險趣味的冒險之旅！

《Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show》音樂劇

日期：2022年7月23日（星期六）

演出時間：10:30、13:30、16:30及19:30

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星

票價：$580、$480、$380 、$280

購票優惠方式：「01空間」即日起優先訂票（$0手續費 + 送$100電子現金卷*）*優惠券需受有關條款及細則約束

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