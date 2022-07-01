芒果糯米飯砌成梵高名畫《星夜》　巧手港媽：小朋友又食又玩

小朋友容易出現揀飲擇食的問題，要吸引子女多吃不同種類的食物，維持飲食均衡，實令不少家長感到頭痛。日前有港媽在社交平台分享為兒子炮製他最愛的芒果糯米飯，不過外觀與一般食肆看到的截然不同，只見糯米飯如同梵高名作《星夜》，看起來相當考功夫，媽媽則笑言只是熟能生巧，「兒子喜歡，自己也越做越有興趣」。



港媽「暴龍媽媽」不時在其社交專頁分享為兒子炮製的美食大餐，食物造型極盡精美，不僅用芝士及麵包砌成多啦A夢、將粟米放上小籠包製成小雞模樣，在早前的端午節，她甚至利用火龍果砌成龍舟。

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「暴龍媽媽」日前再分享個人「大作」，只見她悉心將芒果糯米飯裝飾成梵高名作《星夜》，直言：「《星夜》是兒子很喜歡的畫作，芒果糯米飯也是他的最愛，兩者結合。」她解釋，「星夜芒果糯米飯」的做法跟一般泰式芒果糯米飯大同小異，特別之處只是調配顏色，「夜空」中不同深淺度的藍色是用上蝶豆花粉，而「星星」則用上了腰芒及水仙芒果兩種芒果，才會有兩種不同深淺的黃色。

蝶豆花粉浸出「夜空」

她表示，可先將蝶豆花粉加入熱水，透過控制蝶豆花粉的份量來調配出不同深淺，泡成一碗深藍色、一碗淺藍色，再額外泡出一碗藍色水並加入幾滴檸檬汁，就可調出紫色。之後將適量的白糯米浸於三碗蝶豆花粉水中，封上保鮮紙再放進雪櫃，浸泡一夜就可達到染色效果。

她又提醒，泡過米的蝶豆花水可留下，待煮椰漿時加入染色，如此一來當椰漿加入糯米時，除了增添椰子味，也可達到染色效果。糯米飯蒸煮好後，趁熱加入煮熱後的調色椰漿，均勻攪拌，待糯米飯攤涼後就可以擺盤。「暴龍媽媽」笑言，整個過程最麻煩就是煮飯染色，但擺盤則十分好玩，「擺盤的時候當作在畫畫一樣，很有趣，小朋友也可以一起幫手」。

「暴龍媽媽」亦分享，市面上亦有不少食材可造出染色效果，除了蝶豆花可染出藍色外，黃色可用上薑黃粉、紫色可以用火龍果汁，而茄汁則可當成人物角色的膚色。

囝囝鍾意所以努力鑽研

「暴龍媽媽」回覆記者時笑指，自疫情後因為常常在家煮飯，所以去年初就開始嘗試做造型料理，加上兒子很喜歡其作品，於是繼續鑽研，「越做越多，自己也越做越有興趣」。她續指，今年就讀一年級的兒子特別喜歡多啦A夢、屁屁偵探、三眼仔等卡通人物，每次都吃得很開心，也更加增添了她的興趣及信心。