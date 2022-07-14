「細龜」黃一山細仔UCL畢業 考獲二級A榮譽學士學位

「細龜」黃一山育有一對兒子，一家四口於2003年已搬往內地生活。細仔黃頌匡考入英國倫敦大學學院（UCL），日前黃一山在微博公布囝囝大學畢業，考獲二等A榮譽學士學位佳績，並將回到內地升讀研究院。



黃一山細仔黃頌匡於2019年考入英國倫敦大學學院（UCL），日前黃一山在微博公布囝囝大學畢業，「三年苦讀，小兒子終於在倫敦大學學院畢業（世界大學排名第八），並且考獲二等A榮譽學士學位〈差一點就一等榮譽了），本月中便學成歸來，終於一家團聚了」，並表示「小兒子回來後將會在內地升讀研究院，畢業後報效國家。」

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英國倫敦大學學院（UCL）是一所世界矚目的學府，世界十強名校，與University of Oxford 牛津大學、University of Cambridge 劍橋大學、Imperial College London 倫敦帝國學院、及LSE 倫敦政治經濟學院並列為英國G5大學，收生標準相當高，不偏重任何一個系所，無論是醫學、教育、社會科學、建築學、還是工程學等校系都積極提供學生所需資源，也是一所擁有四萬多名學生的規模性大學。

英國名校倫敦大學學院((University College London，簡稱UCL)(網上圖片)

而黃一山大仔黃頌衡在8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症，患者會身體機能衰退，現時大仔已不良於行，需靠輪椅出入，起居飲食由黃一山太太負責照顧，他曾透露兩名兒子的學費加醫藥費，每年花費過千萬。