自閉症女童疑被老師扭耳仔 雙耳出現嚴重瘀青

虐待兒童案件一宗都嫌多！近日，一宗虐兒事件發生在檳城威省峇東埔一所小學的特殊班，患有自閉症的7歲女童疑似被老師扭耳仔，雙耳被扭到出現瘀青。現時，警方已接報並展開調查。而這宗案件亦被當地教育部前部長轉發，望有關部門關注事件，並正視這社會問題。



女童祖母的一名朋友得知事件後，在臉書發帖並附上傷勢相片揭露此事。事件很快被網民瘋傳，甚至被當地教育部前部長轉發，網民表示不滿，也促請警方及教育部徹查此事，警方現時已採取相關行動作調查。

女童雙耳被扭至嚴重瘀青

據報，一名患有自閉症的7歲女童，在學校上特殊班時，雙耳被老師扭到瘀青。該名自閉兒的家長在大馬自閉症協會群組內發佈的貼文指出，女兒雙耳被老師弄傷，而且此事件已是第二次發生。

家長說，就此事向老師了解，老師回應說指出是女兒太活躍，而當天的特殊班未有足夠的老師來處理她。但家長認為即使師資不足，也不應用這方法令女兒受控，這虐待是不應該發生的。

醫生診斷傷勢為虐待

醫生檢查女童傷勢後，稱屬於嚴重瘀青，足以診斷為虐待的行為。

家長補充說，從未接獲學校就對女兒行徑作出警告，而且女兒到其他補習班時也從未被投訴行為有問題。

女童祖母的一名朋友 Mona Din 得悉此事後，便在臉書發帖揭露此事並獲網民轉發，促請有關當局正視問題，以及採取相關行動。她續說「希望各方就處理特殊兒童時，都能保持同情心及愛心。我們應該嘗試了解、教導及疼愛他們，而不是傷害他們！」。

而當地教育部前部長Dr Maszlee Malik也轉發貼文，並說希望教育部及婦女、家庭及社會發展部關注此事。