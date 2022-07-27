升中｜亞小逾9成學生獲派首志願　校長教家長3招伴子女準備呈分試

升中派位7月26日公布結果，全港94%學生獲派首三志願學校，位於葵青區的循道衛理聯合教會亞斯理衛理小學（亞小）今年更有97%學生獲派首三志願學校，當中91%學生獲派至首志願學校，成績相當理想。其中小二才轉校至亞小的覃慜翹如願入讀區內英中保祿六世書院，她分享自己每日會花一至兩小時溫習，又會每日記下10個生字以增進英文能力，期望高中可以選修生物科，將來成為醫生。



亞小逾九成學生獲派首志願學校

「之前網上看過資料說這間是所好學校，地點好方便，校內設施也很好，我很想入讀這間中學。」慜翹早於自行分配學位階段已有選擇保祿六世書院，經過網上面試後，終在統一派位如願入讀首志願學校，她直言感到非常開心，希望入學後可修讀生物科，將來成為一位醫生。

為逐步向從醫路邁進，慜翹除了不時閱讀有關人體結構及器官等課外書及電視節目，在準備呈分試時，更針對性地加強英語能力，每日串10個英文生字，「會先睇、讀出嚟、再抄寫，幫助記入腦」。她分享，備試時最重要是規劃好時間表，例如放學做完功課後，會花大約2小時溫書，順序為英文、中文、數學及常識，溫書後就會畫水彩畫、或做小手工及勞作，作為減壓放鬆，待吃完晚飯後就會讀課外書，如是者規劃好生活就可有助控制溫習進度及成效。

慜翹亦笑言，備試期間休息非常重要，「如果當日不在狀態、心情欠佳的話，我會嘗試掉換時間，先做自己喜歡的事，待心情準備好之後再溫書；有時溫到一半不想溫，就會休息一會，先後才繼續。」

慜翹媽媽與丈夫同為小學數學教師，她表示慜翹在家很自動自覺溫習，為人也頗獨立，不用家人太擔心，只是慜翹不喜歡做練習或死記硬背的溫習模式，因此當她陪伴女兒溫習數學時，都會先花時間解釋背後原理，讓女兒融會貫通，「她理解得很快，掌握能力很好，所以也不用花太多時間」。對於女兒成功入讀保祿六世書院，她更直言，女兒能開心地學習和成長才是最重要，入讀好學校只是額外的獎勵。

而同樣就讀亞小的林垚山則獲派入區內名校聖公會林護紀念中學，他坦言對自己的中文成績未有太大信心，沒有想過會成功獲派，對派位結果感到又驚又喜。他又表示對科學及電子編程等範疇尤其感興趣，曾經參加校內的編程活動獲得金獎，希望升讀中學後能繼續向此方向努力，日後成為一位工程師。

亞小校長分享三招教家長伴子女備試

亞小今年有97%學生獲派首三志願學校，當中91%學生獲派至首志願學校，校長鄭家明直言今年派位結果較往年更有進步，成績十分理想。他又表示疫情下太多事都無法預計，正如原訂於今年初舉行的第三次呈分試亦因疫情取消，只能寄語學生要時刻做好準備，把握每一次機會。

亞小校長鄭家明。（資料圖片／鄭子峰攝）

鄭校長表示，家長陪伴子女一起預備呈分試的過程十分重要，但也要留意自己的角色。他強調，日後讀書及考試的是子女，家長與子女揀選學校時應尊重子女的意願，鼓勵他們參與做資料搜集，親身參加中學的開放日或在網上搜集資料，讓他們揀一間自己喜歡的學校，「對於小朋友來說，適合他成長、成長得愉快、學習有動機，這就是『好學校』。」

另外家長亦應提早與孩子預備呈分試，「以密取長」，逐少逐少溫習，每日的溫習量不用太多，讓孩子慢慢消化理解，成效也會更好，切忌臨急抱佛腳。同時也要提出一個具體方法讓孩子進步，例如是制訂溫習時間表、訂好每日溫習甚麼科目，只有實際的例子及方法才可有效讓孩子進步，「小朋友好鍾意話『下次努力』，但內容其實好空泛，如何努力才是重要之處」。

鄭校長強調，家長亦應欣賞小朋友一點點的進步，千萬不要用絕對分數去界定孩子的表現，「單單說『成績』就只著重分數，但小朋友的『成長』很著重孩子在過程中的歷練，家長陪伴孩子一起經歷，這些日子對孩子來說很寶貴」。