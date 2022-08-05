暑假親子活動｜滾軸溜冰運動有效改善扁平足 附揀鞋貼士 全港場地

幼稚園及小學陸續開始放暑假，家長又是時候要為小朋友安排活動，疫情之下，強身健體絕對是小朋友最重要的事。隨住近年不少室內滾軸溜冰場開幕，Roller這個非常適合親子的活動又再流行。前香港速度滾軸溜冰運動員袁嘉曦（Doon）指出，滾軸溜冰易上手，而且十分適合香港小朋友，只要選用合適裝備，自學也不成問題。

(照片由受訪者提供)



卓嘉單線滾軸溜冰學校創辦人兼前香港速度滾軸溜冰運動員袁嘉曦（Doon）滾軸溜冰可訓練耐性、身體協調和平衡力，「滾軸溜冰，容易上手之餘，就算長遠練習又不容易造成慢症傷患，但由於運動需要控制姿勢和腳板的肌肉，更有效改善扁平足問題，配上滾軸溜冰鞋獨有的避震，還可減少膝頭和腳部慢性受傷的機會。」

自學必先有合適裝備

現時網上許多不同的平台都有滾軸溜冰的學習短片，Doon sir認為初學者自學是沒有問題，但有興趣練習和參加比賽則需要進行專業訓練，「初學者最重要配備合適的裝備，不一定價錢最貴就是合適，但基於安全和姿勢的考慮，不能以玩具鞋代替。採用不合適的裝備，有機會『踩壞腳』，甚至『踩傷腳』得不償失。

Doon sir表曾看過不少學生，購買平價和劣質的滾軸溜冰鞋，對比穿著正統鞋的學生，前者學習4至5堂才學會基本步，後者一小時就能掌握，縱使經過努力學會，接下來都未能跟上，他提醒糾正學壞姿勢比學會新姿勢需要更長時間，最可惜的是，許多有天賦的小朋友遇上這不必要的挫折而放棄。

可有興趣持續學習再找教練

如有意練習或參加滾軸溜冰比賽，就需要有正規的訓練，Doon sir說：「以往走過許多冤枉路，例如一些很簡單的的動作和姿勢，因為滾軸溜冰鞋的問題，當時需要很長時間才學會。」

做對了動作、姿勢，使用合適的裝備，才能「踩得輕鬆」。他坦言家長經常問，究竟小朋友何時學會，「小朋友花一小時就能向前滑行」，這項運動小朋友比大人容易上手；但如何加快速度、如何取得勝利，這並非朝夕間的事，有學生跟隨他十多年，還未取得心目中的冠軍。Doon sir認為最希望小朋友能定下目標，學會堅持，帶著他少走冤枉路。

分別玩具鞋和休閒鞋

滾軸溜冰鞋款式各有不同，價錢相差甚遠，Doon sir表示，初學者如穿著不合適的滾軸溜冰鞋，會比較花氣力和容易失平衡而跌倒，他建議初學者可揀選休閒鞋，鞋筒位的設計宜堅硬內有軟墊，以承托整個人的重量，腳踭和腳腕包得較好，輪子需為圓形及軟膠成份，具防滑設計，有避震設計，承軸順滑，即著地時聲響較小，小朋友鞋款大部分有伸縮功能，有延伸四至五碼，合適的休閒鞋有安全鎖扣固定鞋碼，以減低受傷的機會。

全港滾軸溜冰場

全港共有33個滾軸溜冰場，包括4個收費室內滾軸溜冰場，1個室外免費滾軸溜冰場，及28個政府提供的室外滾軸溜冰場。家長要帶小朋友去玩，絕對是十分方便。

即睇全港九新界各區滾軸溜冰場地點:

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