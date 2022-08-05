雞蛋檢測2022｜16款安全雞蛋樣本8成被評「綠魚」可安心食用

水中銀生物科技有限公司的小魚親測平台，今日（5日）公布第 47期「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒性測試雞蛋榜單。在市面抽檢 15 個雞蛋品牌，共 16 款雞蛋樣本進行檢測。結果顯示， 13 個樣本顯示為綠魚（品質卓越）、3 個樣本為黃魚（品質合格），是次檢測並未檢出紅魚 （有待改善）樣本，整體表現良好。



16 款雞蛋樣本全部合格

水中銀於 2022 年 7 月至 8 月期間從本港各大超級市場（百佳、惠康、Taste、M&S 等）商店選購了 15 個雞蛋品牌，共 16 款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括本地及國際品牌，以專利魚胚胎生物測試 Testing 2.0 技術檢測雞蛋樣本，並根據檢測結果把產品安全屬性分為三類：綠魚、黃魚、紅魚。

「小魚親測」參考世界衛生組織、歐盟、美國、中國及日本等多個國家與地區安全標準，以及歐洲化學品管理署（ECHA）列出的高度關注物質列表（SVHC），通過同類產品的橫向比較制定其安全準則：

．綠魚代表「品質卓越」，產品於急性、慢性毒物檢測與及成分篩查中表現理想，消費者可以安心選購。

．黃魚代表「品質合格」，產品於急性、慢性毒檢測與及禁用成分篩查中評為合格及功效評級顯著，消費者可合併參考為選購準則。

．紅魚代表「有待改善」，產品於急性、慢性毒檢測與及禁用成分篩查中存在一項或多項未達標準，建議消費者選購時要特別謹慎。

「小魚親測」檢測結果顯示，於 16 款雞蛋樣本當中，13 款樣本為綠魚、3 款樣本為黃魚，是次檢測並未檢出紅魚樣本。是次有7個亞洲品牌樣本，6 個為綠魚，1 個為黃魚； 2 個英國品牌均評為綠魚；6 個澳洲及新西蘭品牌，有5 個為綠魚，1 個為黃魚；1 個美國品牌被評為黃魚。16 款樣本當中最便宜及最貴的品牌價格可相差逾 5 倍。

16 款雞蛋樣本有13 款樣本為綠魚、3 款樣本為黃魚，是次檢測並未檢出紅魚樣本。（Freepik）

雞蛋通過類雌激素測試

水中銀利用轉基因鯖鱂魚胚胎作慢性毒物測試，評估對人體的安全風險。世界衛生組織與聯合國早已表明，「類雌激素」可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。本次測試結果，16 個樣本均通過轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試，並評為「品質卓越」。

有樣本急性毒物較安全標準高出 1 倍

斑馬魚和人類致病相關基因擁有高達 84%的相似度，能夠篩選過千種有毒化學物質。團隊觀察到斑馬魚胚胎在接觸雞蛋樣本中的急性有毒物質後，出現發育異常，包括血液凝結、心臟水腫，嚴重情況下測試的魚胚胎直接死亡。其中，急性毒超標最高的雞蛋樣本，較水中銀的安全標準高出 1 倍，但仍然在可接受範圍內。

過往有研究指出，母雞攝取的污染物，如飼料中具有雌激素活性的嘔吐黴素（4-deoxynivalenol）、農藥殘留芬普尼（Fipronil），獸藥殘留美洛昔康（Meloxicam）等可傳遞給雞蛋，同時影響母雞健康，團隊不排除當中有化學物質於單獨或混合效應下產生毒性。與此同時，毒性亦有機會由環境因素造成，包括農場土壤、空氣、飲用水，運輸飼料槽車等。

本次測試結果，斑馬魚胚胎急性毒物測試中，16 個樣本評為「品質卓越」，3 個為「品質合格」。

安全雞蛋名單：