升小體驗日模擬小學上課學上堂規則　港媽帶K3囝囝參與助提早適應

受新冠疫情影響，本港學校過去2年間多次經歷停課，很多小朋友尚未熟悉幼稚園校園生活，就要升讀小學，難免感到不安。香港路德會社會服務處日前舉辦升小體驗日，讓一班準小一生提早步入小學校園，模擬小學的上課時間表。有參與家長表示， 兒子過往缺乏接觸外人的機會，容易害羞也易怕陌生人，擔心這情況會影響他入學後的校園生活，體驗日有助兒子了解小學的學習要求，「小學的課室規矩比幼稚園嚴格很多」。



受疫情影響，準小一生過去2年的幼稚園生涯大部分都於家中度過，欠缺上學接觸同學和老師的機會。王太的兒子智宏同樣將於9月升讀小一，她表示，兒子的語言發展較弱，需接受言語訓練，惟疫情下學校及言語訓練均停止面授，大大影響兒子的學習進度，「寫字那些也有影響，還有社交，他有少少怕陌生人，很容易就害羞」。

為了讓兒子及早做好升學的心理準備，王太早已跟智宏大致形容過小學的校園生活，智宏也表現得很期待，「我跟他說，讀小一有很多不同同學及老師，校規也較幼稚園嚴格，問他怕不怕，他說『我不害怕，因為我是大哥哥，要認識很多新朋友』，又說『我們幼稚園都很嚴格，但我也很喜歡讀』。」

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王太日前更帶同兒子參與由香港路德會社會服務處舉辦的升小體驗日暨升小適應家長講座，智宏除了可以提早步入小學校園，模擬小學的上課時間表，包括上中文、英文、數學堂和小息等，亦可學習小學上課的規則，包括集隊、上課、下課和小息應遵守的秩序，以及如何寫家課冊。他笑言：「小學生活原來跟想像的也差不多，老師也不惡，只是校園環境比幼稚園大很多。」

至於王太則參加講座，學習靜觀及家長情緒教練課程的技巧，以便舒緩孩子升小壓力，「現在至起碼我知道該如何陪伴他、鼓勵他，回家後我也會跟他說一下讀小一要注意的事，他自己會留意，跟他說他也很願意聽。」

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香港路德會社會服務處於今年6月至9月期間推出「手牽手升小同行」服務，由20位社工到訪幼稚園為學前單位提供多項升小支援服務，包括升小體驗日、升小家長講座及派發升小支援學習套。神召會華人同工聯會景盛幼稚園亦有份參與此計劃，校長梁慧芬表示：「疫情下，即將升小的K3學生3年來的校園生活都斷斷續續地過，家長和小朋友情緒、執行技巧都難免受影響。學校每年都會為K3學生安排適應週，但始終在幼稚園和小學環境的感覺也不一樣。」

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