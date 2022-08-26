親子好去處｜奧海城NAMCO體驗展　4大玩樂專區免費玩填色夾公仔

大型連鎖日本遊樂中心NAMCO於奧海城二期中庭舉辦大型玩樂體驗展「盡情玩樂365日 Fun Fair」，場內特設4大互動玩樂專區，當中包括巨型夾公仔機打卡專區、塗顏色專區、會員優先登記專區及免費試玩夾公仔機體驗，提供各款遊樂體驗。



1. 巨型夾公仔機打卡專區

大家可夥同小朋友進入巨型夾公仔機打卡專區內，擺出可愛姿勢，搖身一變成為「限定景品」打卡。更可即場下載及開啟NAMCO手機應用程式內使用會場專屬打卡相框，紀錄開心時刻。

NAMCO早前公開招募大家與NAMCO的故事，已挑選出部分投稿並展出於巨型夾公仔機打卡專區，可齊齊回顧回憶。

2. 塗顏色專區

小朋友可以在塗顏色專區中，在夾公仔機圖畫紙塗上色彩，畫出喜愛的景品。參與塗顏色比賽並即場提交作品，可獲得NAMCO限定環保袋一個，送完即止，更有機會贏取兩間 Asobipark PLUS主題遊樂設施的門票。NAMCO將選出45個創意作品，獲獎名單將於9月5日於NAMCO專頁公佈，小朋友可以踴躍參與。

3. 會員優先登記櫃檯

完成簡單登記可即時獲限量NAMCO 香港45周年貼紙一張，送完即止，同時獲發Pre-Member卡一張，奧海城新店開幕後可到店免費換領 45周年限定版電子金幣遊戲卡，及享有額外增值優惠。

4. 免費試玩體驗

完成優先登記會員後，持Pre-Member卡可享免費遊玩夾公仔體驗一次。

NAMCO「盡情玩樂365日 Fun Fair」



日期：即日起至8月31日

時間：中午12時至晚上8時

地點：奧海城2期G樓M&S對出空地

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