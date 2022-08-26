親子好去處｜杏花新城「杏運SummerFun」免費玩3大新興足撞球遊戲

杏花新城於8月呈獻「杏運Summer Fun」主題活動，大家可以潮玩3項新興足撞球遊戲，包括「足撞保齡球」、「足球九宮格」以及由法國引入的「足撞桌球」！為了讓大人及小朋友可以一睹星級運動員風采，商場與香港遊樂場協會合作，邀請香港超級聯賽足球員教大家用頂尖腳法，參與各項刺激遊戲，體驗足撞球的樂趣，更帶來4場雙人「西甲花式足球」。



周末玩3大新興足撞球運動

場內設置3大新興足撞球運動設施，讓不同年齡人士體驗運動樂趣。只要透過MTR Mobile手機應用程式，以500 MTR分換領電子入場券，即可報名參加「足撞桌球」；亦可即場免費參與「足撞保齡球」、「足球九宮格」新興足撞球運動，每個遊戲玩法都簡單刺激，即使小朋友不了解足球運動都可樂在其中，培養對足球的興趣。

足撞桌球：玩法猶如用腳踢的桌球。於巨型桌球枱上，利用雙腳進行足桌球大戰。參加者利用白球撞擊彩色球，將己方的彩色球全數踢入洞後，最後成功將黑球踢入洞，獲得勝利。雙打時，各隊需要先「傳球」，才可繼續用白球撞擊彩色球入洞爭勝。

日期：8月20、21、27及28日

時間：下午2時、下午4時（每日2節）

*透過MTR Mobile以500 MTR分換領電子入場券。每個時段8個名額 ，每個名限只限1位6歲或以上小孩或成人參與。

足撞保齡球：以足球取代保齡球，每位參加者須於三球內成功擊倒所有保齡球瓶，方為勝利。

日期：8月20、21、27及28日

時間：下午2時、3時10分、4時20分、5時30分（每日4節）

足球九宮格：「井字過三關」的足球版本，兩位參加者各五次踢球機會，輪流將球踢入九宮格內，最先以橫、直、斜連成一線的一方獲勝。

日期：8月20、21、27及28日

時間：下午2時、3時10分、4時20分、5時30分（每日4節）

新興足撞球運動訓練班

於8月20、21、27及28日，兩個指定周末，商場與香港遊樂場協會合作，特設由香港超級聯賽足球員執教的新興足球運動訓練班，3位現任香港超級聯賽足球員包括：羅港威、黎格爾及梁星耀現身親自執教部分訓練班。機會難逢，5歲或以上的人士可以參加，家長亦可帶同子女一同參與，透過有益身心的運動締造寶貴親子時光。

西甲X花式足球

活動期間，杏花新城邀請到冠軍級花式足球運動員莫志權及羅國輝，為大家帶來雙人「西甲花式足球」表演。在傳統西班牙鬥牛勇士的音樂下，運動員一邊表演花式足球，一邊模仿鬥牛勇士般做出急速轉向、高難度的型格招式，營造出彷如鬥牛競技場的熾熱氣氛。！他們更與現場觀眾即興互動，大派紀念品。

「西甲花式足球」表演

日期：8月20、21、27及28日

時間：下午3時15分

表演運動員：8月20、21日：莫志權、羅國輝；8月27、28日：羅國輝、彭健發

由8月15日至8月31日，MTR Mobile登記用戶可於MTR Mobile手機應用程式內的MTR網上商店以$50購買杏花新城$100運動電子禮券。顧客於指定運動用品類別參與商戶，消費滿$200可享8倍MTR分；以單一運動用品商戶電子貨幣消費滿2,000更可以賺取合共$300港鐵商場電子優惠券。場內多間運動商戶亦推出限時折扣優惠低至5折。

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