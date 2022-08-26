奶粉罐回收｜增設流動智能奶粉罐回收站　三輪車走入社區可即場玩

荷蘭皇家菲仕蘭於去年推出全港首創的智能奶粉罐回收機，為市民提供可靠便捷的回收方法。直至今年7月，已經成功回收超過二萬六千個奶粉罐，比上半年增長85%。



「菲」常愛地球回收計劃 升級回收範圍及容量加碼服務

菲仕蘭早前進行消費者問卷調查，收集約150位消費者意見，調查結果發現超過六成受訪用家表示回收機擺放位置不足；超過三成受訪用家表示容量太少或是經常滿載；而超過四成非用家受訪者表示由於回收機位置偏遠或不方便，所以並未使用。

有見及此，菲仕蘭推出「菲」常愛地球回收計劃，以流動回收站形式擴大回收地點範圍，並增加每個回收點的容量。而第一階段的智能奶粉罐回收機亦於8月31日起陸續回廠，進行年檢及維修。接下來回收工作將由奶粉罐擴展至紙包及膠樽類的乳製品容器。

升級再造三輪車 走入社區學習惜物愛地球

升級再造三輪車將於9月一連四個星期六，走入四區街頭，鼓勵大人及小朋友一同快樂回收。升級再造三輪車由本地社區設計團隊樂在製造以可持續設計理念，利用回收木板、回收奶粉罐及環保物料等組裝而成。大家可帶備用完洗淨的奶粉罐來進行回收，小朋友更可即場試玩由回收奶粉罐製成的自動機械鼓，只要搖動把手，就可以打出叮叮噹噹的動感節拍。

三輪車更會展示簡單的回收及廢物利用小知識，包括如何利用家裡廢棄的奶粉罐、金屬罐或紙包等乳製品容器，升級製作成為花盆、存錢筒等有用物件，讓大家了解更多惜物環保資訊。親臨現場讚好指定Facebook專頁，並完成特定動作，即有機會得到菲仕蘭木製風車音樂盒DIY工具包。

而於10月至12月，菲仕蘭將聯乘全港首間紙包飲品盒回收漿廠喵坊Mil Mill，推出全港首架回收牛牛車，向多個屋苑出發，繼續幫大家回收減廢，更多詳情將稍後公佈。

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「菲」常愛地球 升級再造三輪車



回收物品：任何品牌奶粉罐

日期及地點：9月3日尖沙咀海防道（天橋附近）

9月10日九龍灣臨豐街與宏照道路口（Megabox對出）

9月17日沙田沙田站B出口天橋（往排頭村方向）

9月24日太古康安街與康山道交界（近太古站A1出口）

時間：下午2時至5時

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