親子好去處｜如心廣場夢幻遊樂園集結人氣模型　動漫迷中秋必去

荃灣如心廣場於9月9日至28日，舉辦《如心廣場 X Q posket Wonderland》主題活動，屆時商場將會打造成Wonderland，可與多位Q posket的最新人氣角色模型近距離接觸，當中包括《SPY X FAMILY》的人氣角色安妮亞、黃昏及約兒；《咒術迴戰》的虎仗悠仁、伏黑惠及釘崎野薔薇；《迪士尼》公主美人小魚仙以及《百變小櫻Clear咭》中的主角木之本櫻；更有TinyTAN公仔展示區。



人氣動漫角色迎中秋

多位Q posket 的人氣角色將以可愛造型迎接各位，可以到如心廣場一期Wonderland欣賞《SPY X FAMILY》、《咒術迴戰》、《百變小櫻Clear咭》及《迪士尼》公主美人小魚仙的模型，多個高達1.5米高之公仔擺設將於場內不同主題角落與大家見面；至於如心廣場二期則打造成TinyTAN 公仔展示區。

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設期間限定店 消費換領精美禮品

場內特設期間限定店，出售多款最新人氣Q posket產品，包括全新登場《SPY X FAMILY》及《咒術迴戰》系列產品等。於期間限定店消費滿指定金額，即可加$50換購指定D.I.Y人氣角色永生花擺設禮品乙件，禮品數量有限，先到先得，換完即止。

NINA CLUB 會員憑2,000積分或顧客於如心廣場、翩滙坊及華懋集團商場以電子貨幣即日消費滿$1,200，更可換領Q Posket公仔模型乙盒，禮品數量有限，先到先得，換完即止。

秋日限定市集

場內於9月6至15日特設限定夢幻秋日市集，出售應節禮品、茶葉及派對美酒等，可於場內隨意選購心水食品及禮品。

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