01親子送禮｜挪亞方舟「馬灣秋逸誌」逛農莊+文藝市集玩3大工作坊

微涼秋日最適合與小朋友出遊玩樂，來一趟輕旅行與大自然全接觸！香港挪亞方舟於9月10日至10月4日，逢周末及公眾假期設「馬灣秋逸誌」活動，可漫遊綠意盈盈的「挪亞有機農莊」，認識有機耕作及不同植物的冷知識；在海景下於「濱海創藝市集」的一眾創意本地品牌中發掘心水產品並參加手藝坊，如製作「有機香草薄餅」、少女心「花漾手工皂」及温馨的「夢幻夜燈藝工房」。小朋友更可在林蔭之間大玩各項設施放電。玩樂過後更可安坐於全新濱海露天餐廳 Harvest Beachside品嚐燒烤盛宴再入住酒店主題客房「綠意農莊」 。



活動期間特設「門票買2送1優惠」，並附送精美設計的「自遊探索馬灣行」遊蹤地圖讓遊客四處發掘馬灣小島，例如大自然公園、大嶺頭、紅樹林、古樸漁排及古蹟館等打卡秘景，留下更多秋色足印。

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「馬灣秋逸誌」精彩活動及節目

有機農莊奇趣導賞遊：在微涼秋天，由專業導賞員帶領下漫遊綠意盎然的挪亞有機農莊。一邊感受大自然氣息，一邊了解有機耕作及多種植物鮮為人知的冷知識，更可藉此喚醒個人對低碳生活及環境保護的關注。

有機香草薄餅 DIY：親身體驗廚藝樂趣，在薄餅上加添各式自選食材，更以採摘自挪亞有機農莊的新鮮香草入饌，創造出專屬個人口味的香脆薄餅，啖啖大自然風味。

*另須收費100 港元現金；適合5歲或以上之人士

DIY有機香草薄餅

花漾手工皂：融合意態動人的花漾及香草作成份，製作專屬個人喜好的手作皂，帶回家中，更可幻化成窩心小禮。

*另需收費現金HK$80；適合5歲或以上之人士

夢幻夜燈藝工房：發揮創意及藝術天份，配合雕刻功能筆，即場製作座枱式夢幻夜燈，將秋日旅程留下窩心回憶，亦可為家居添上温馨的氣氛。

*另須收費150 港元現金；適合5歲或以上之人士

夢幻夜燈藝工房

濱海．創藝市集：在宜人海景與徐徐微風相伴下的創藝市集，雲集林林總總的本地原創品牌，包羅各式文創精品、有機產物、手工美食及生活用品等。齊來穿梭其中，發掘意想不到的心水寶藏，更可為一眾創藝達人打打氣。

日期：於9月10日至12日、10月1日、2日及4日舉行

*免費入場，由香港基督少年軍協辦

動物生態大奇觀：走進動物世界裡，除可近觀珍奇異鳥及各種爬蟲類動物如托哥大嘴鳥、愛情鳥及變色龍外，更可參加導賞活動，由導賞員深入淺出，講解各瀕危動物的生態習性，並有機會近距離觀察輻射龜及睫角守宮等爬蟲類動物，以及盔犀鳥喙部、玳瑁、獵豹皮等標本，深入了解各動物的生態，解開大自然的奧秘，提升保育的意識。導賞活動分別有：「動物全接觸」及「動物標本多面睇」。

動物生態大奇觀

e-Planet 夢想星球：踏進全港首個大自然主題光影互動展館，瞬間穿梭森林、海洋、四季和未來城市四個展區，透過嶄新的光、影、音技術，探索和體驗大自然生態獨特的美，建構夢想的未來星球，盡情投入打卡之旅。

👇🏻即看更多玩樂項目👇🏻

全新推出秋日 Chill饗燒烤盛薈

踏入秋意的日子，最適合與家人朋友盡情品嚐滋味滿溢的燒烤盛宴，齊來投入遠離煩囂的饗味假期。安坐於全新海濱露天餐廳 Harvest Beachside，享受悠然自得的燒烤樂趣，享受環球海陸美饌，更可飽覽青馬大橋的醉人海景。食客分別可選擇「Chill滋味燒烤美饌套餐」及「 Chill極致海陸空活海鮮燒烤套餐」選料上乘， 滿載不同風味。

入住酒店奇趣主題客房 投入玩味打卡假期

挪亞方舟度假酒店設有多間奇趣滿Fun主題客房，激發小朋友的無限想像力，創造難忘的繽紛度假體驗。例如全新登場的「綠意農莊」主題房及「飛行奇遇記」主題房，為你與家人帶來耳目一新的驚喜旅程。

酒店奇趣主題客房「綠意農莊」

【 香港挪亞方舟 馬灣秋逸誌 】



日期：2022年9月10日至10月4日 （逢星期六、日及公眾假期）

活動期間設有「門票買2送1優惠」：

．其中兩位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈乙張成人或特惠門票。

．部份活動另需收費/需符合特定參加條件

．「濱海 • 創藝市集」於指定日子舉行（9月10日至12日；10月1日、2日及4日）

成人門票正價為HK$198；特惠門票正價為HK$158 （適用於3歲至11歲小童、65歲或以上長者及「殘疾人士登記證」持有者)；3歲以下幼童免費入場

>更多活動詳情

【Harvest Beachside - 秋日 Chill饗燒烤盛薈】



供應時間：可自選時段下午1:00 至4:00 或 晚上6:00 至9:00 （每時段長達3小時）

可任擇一款套餐：

．Chil滋味燒烤美饌套餐HK$1,188（4位用）

．Chill極致海陸空活海鮮燒烤套餐HK$1,688（4位用）

以上各套餐包括汽水共8罐，客人可按實際需要再額外自費添選燒烤美食（已包括燒烤工具）

查詢及預訂：(852) 3411 8836 及WhatsApp 9664 1021 *需最少3天前預訂

>詳細餐單及網上預約<

【「綠意農莊」主題房住宿套票】



每房價由$1,688起（2位）、$2,088起（3位）及 $2,588起（4位）

詳情及預訂可瀏覽網站；或致電(852) 3411 8823；或電郵reservations@noahsark.com.hk

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參加方法：

1. 讚好(like)01親子Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

活動日期：9月5日至9月8日

最具心思的15位參加者可獲贈香港挪亞方舟門票2張（1張成人門票及1張特惠門票）。

活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

閣下提供的個人資料，如非得到閣下同意，只限用作得獎通知及安排領獎之用。

如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格論。

如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

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