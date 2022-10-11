唔斷尾嘅尿布疹 小心係ooo惹的禍

嬰兒皮膚幼嫩，家長需要特別細心護理他們的肌膚。有台灣醫生分享經常在兒科門診見到患有尿布疹的嬰兒，有嬰兒一個月內看了幾次醫生，換了3種藥膏，都難以痊癒，經過抽絲剝繭的問診後，先發現原來是濕紙巾惹的禍。



難以痊癒的尿布疹

有台灣兒科醫師歐淑娟在社交平台分享，一年四季都會有父母帶著患有尿布疹的孩子來求診，曾有一位媽媽無奈表示孩子尿布疹每次停藥之後都會復發，「 整整一個月，已經看過好幾次醫生、換了3種藥膏，都是好了很快又復發！」醫生經過多次詢問後，發現這難以痊癒的尿布疹可能是濕紙巾惹的禍。

示意圖

濕紙巾惹的禍

濕紙巾對於很多現代家長來說是育兒工具的好幫手，而這位媽媽也有用濕紙巾幫孩子清潔屁股，並且會用不同品牌的濕紙巾幫孩子清潔，但其實這位孩子之前用水洗屁股是沒有問題。

醫生分享每年都會有幾位家長使用濕紙巾不當，導致孩子尿布疹反覆和難痊癒，曾有4歲多女孩子因為使用非嬰兒用的濕紙巾導致私密處皮膚發炎和過敏，她推斷可能是「防腐劑」導致嬌嫩的嬰兒肌膚受到刺激，她提醒家長應購買嬰兒適用的濕紙巾，像是「純水」等各種命名的產品，未必適合嬰兒使用。

預防及護理

根據衞生署資料*，尿布疹（Diaper Rash/Nappy Rash）起初為紅斑，接著便出現細小凸起的紅疹，多出現於穿著尿布範圍，例如外陰、會陰、臀部、下腹部及大腿上部等，成因多因尿液及排泄物刺激皮膚而引起。

家長應該勤加換片，保持嬰兒的臀部清潔及乾爽，並且在換片時，應先用暖水清洗臀部，需要時可用肥皂，沐浴液洗淨黏著臀部的排泄物，盡量避免使用濕紙巾，以減少對嬰兒皮膚的刺激。替嬰兒清潔臀部後，不要急於穿回尿布，讓嬰兒臀部暴露於空氣中，待皮膚乾爽，家長也可替嬰兒塗上一層薄薄的潤膚膏，阻隔排泄物接觸皮膚，若皮膚有輕微紅損，應每次換片後，使用具有阻隔作用的藥膏，例如用一氧化鋅膏形成一層保護膜。

並且切記切勿使用爽身粉，因爽身粉與尿液或汗水混合後會阻塞毛孔，令尿布疹惡化。若情況未有改善或嚴重，便應請教醫生。

資料來源：https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/14851.html