畫具也有講究？老師不建議幼童用水彩筆的8個原因　媽媽們全贊同

媽媽們家裡是不是都有一盒水彩筆（又稱：水性顏色筆）讓孩子無聊的時候可以塗塗畫畫消磨時間呢？但其實幼稚園老師們普遍都不愛讓孩子使用水彩筆，專業兒童藝術教室更不可能出現水彩筆這個繪畫工具，所以孩子帶回家的作品大多是蠟筆畫！



但為什麼不用水彩筆呢？台灣幼稚園老師兼圖文作家的草雞將原因分享在IG上，引來很多專業老師與媽媽的贊同，這次妞編輯就來整理分享這8個「不鼓勵用水彩筆的原因」！

幼稚園老師不鼓勵用水彩筆的8大原因（點擊放大瀏覽） ▼▼▼

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1. 太容易著色

水彩筆的特色就是使用上非常便利，只需要很輕的力氣就可以畫出飽滿的顏色，但這是優點也是致命的缺點，因學齡前的孩子需要更多的肌肉訓練，畫畫能促進手部小肌肉成長並訓練孩子控制手指、手腕的力道，但水彩筆只要拿起來隨便撇就會有很深的顏色，孩子也就用不到手部肌肉了！

2. 無法混色

畫畫的樂趣之一就可以互相搭配顏色，但水彩筆無法混色，將多個顏色疊塗在一起會讓筆頭染色，還很容易磨破紙張、讓顏色變得黑黑醜醜的，更重要的是孩子無法利用水彩筆染色，也就沒辦法學習到混色的原理。（所以水彩筆一盒才都會那麼多顏色，因為沒辦法混出新顏色！）

3. 筆觸單一

就如同草雞老師示範的，水彩筆不管橫著塗、豎著塗、輕塗、重塗，畫出來的樣子都是一樣的，非常單一，但蠟筆、色鉛筆卻可以利用不同的握筆角度、力道輕重來呈現不一樣的筆觸，讓孩子在繪畫的過程中有更多選擇與發現。

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4. 產生塑膠垃圾

水彩筆因為裡面是顏料，所以都是用塑膠包裝，也就產生了很多塑膠垃圾，但蠟筆通常都是紙盒＋紙捲包裝、色鉛筆是鐵盒裸裝，且用完就沒了比較不會造成環境負擔。

草雞老師發完以上文後，又收到了很多老師、媽媽的回覆，表示水彩筆的缺點不只這些，其他還有：

5. 容易壞掉、乾掉

水彩筆真的很容易乾掉，不用也乾、用也乾，完全不知道該怎麼收藏！如果孩子一個用力過猛，筆頭也很分岔，一個顏色壞了就要重新再買一盒，非常不方便！

6. 畫到衣服洗不掉

孩子畫畫時一個不小心畫到衣服、桌子甚至牆壁、電視都很難洗掉，不像色鉛筆用橡皮擦就可以擦得很乾淨，油蠟筆使用卸妝油、小蘇打粉等也能清洗掉。

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7. 外觀看不出來好壞

水彩筆通常是不透明塑膠包裝，外觀上看不出來剩多少、是壞掉的還是好的，每次拿出來都一定每隻都是畫一下試試看，讓前置作業有點麻煩。

8. 孩子會不想嘗試其他繪畫工具

因為水彩筆太方便好用，導致孩子們使用其他繪畫工具時會覺得很挫折、不好用（因為不好控制或顏色畫不出來），也就不願意使用其他的色筆畫畫，就此失去了認識不同的創作方式的機會。

以上就是不鼓勵用水彩筆的8個原因，可以看得出來老師們更推薦使用色鉛筆以及蠟筆，草雞老師也特別提醒色鉛筆記得選粗的，孩子才更好拿握、不會危險哦！蠟筆的部分則推薦油蠟筆，因為粉筆比較容易掉得到處都是很不好收拾！

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