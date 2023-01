幸福育兒365｜西貢海藝術節最後三天 鄧明儀：育兒可以這麼浪漫！

育有二女的藝術家好友Venus:「藝術不是那麼遙不可及,它們就在我們身邊,在我們的記憶,更在我們的心裡。」我和她都相信,生活即教育,遍地都是藝術,一花一草一魚一鳥、一個海灘、一個島嶼,都可以是孩子的老師,引導他們感受藝術的美好,並讓家長感受教養可以這麼浪漫!

編按:本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



像最近的西貢節,我連續幾天帶着兒子環島遊尋找九件藝術品,彷佛一趟療癒的尋寶之旅,小朋友不但可以了解香港島嶼上的文化、宗教、歷史、古蹟、地質和生活,尤其我們每天食用的鹽其製作過程,更可以認識我們和大自然的關係,讓小朋友珍惜地球,珍惜自己,珍惜與他人關係!

+ 15

兩島上除了九件與島嶼互相呼應的藝術品外(詳見圖片說明),亦有不少親子打卡位:鹽田梓上有被翻新過逾130歷史的聖約瑟教堂、鹽田仔博物館、鹽田梓村文物陳列室,還有紅樹林及玉帶橋等;橋咀島就不能不往恍似「輕功水上飄」的連島沙洲,以及探訪全港獨一無二的菠蘿包石。

+ 8

備註:

藝術節期間特設跳島街渡體驗,每位$100包括兩個島的來回船票(亦可於西貢碼頭搭乘其他街渡)。

島上有導賞團、表演活動及體驗工作坊(1/15閉幕),但部份藝術品會於島上展覽。

記得與九件藝術品打卡,回程到西貢碼頭領取西貢海藝術節紀念品。

【源起】自2019年起,旅遊事務署主辦了為期三年的先導計劃 — 鹽田梓藝術節,透過本地和海外藝術家、年輕人和村民共同創作,將鹽田梓塑造成為一所開放式博物館,計劃於2021年結束後,不少藝術品仍設於島上,供遊人觀賞,成功再次喚醒鹽田梓成為旅遊熱點。

該計劃更促使旅遊事務署續辦新一屆的藝術節 — 西貢海藝術節,為期三年,以鹽田梓為軸心,而且將範圍擴展至西貢海毗鄰的島嶼 — 橋咀洲、滘西洲及糧船灣,並以《再島嶼》為題,設有不同的藝術作品和公眾參與活動,希望人再在島嶼相遇出發。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」