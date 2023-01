幸福育兒365｜鄧明儀飲養命五蔘湯抗疫 教8個小貼士增強免疫系統

乾爹朱增祥乃四代名醫,最近他教我煲一種獨門「養命湯」- 五蔘湯。我連續煲給氣虛體弱的母親大人喝,效果明顯非常。亁爹自言他患肝癌20多年仍然精神奕奕,都是靠它。

編按:本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



此湯主要功效為「扶正」,對大病初癒的人士及免疫力低人士尤其有效,最近病毒肆虐,所以希望在此跟大家分享此「獨門配方」。祝願你、妳、你們身體健康,共同抗疫成功。

藥方只供參考,體質人人有別,有長期病患人士飲用前請諮詢醫生

另,以下8點亦可以增強免疫系統:

1. 維生素C

2. 維生素E

3. 從早上10 到 11坐在陽光下晒太陽15-20分鐘

4. 雞蛋餐每天一次

5. 充分的睡眠(睡覺至少 7-8 小時)

6. 每天喝1.5 升 水

7. 全部餐食須熱吃 (不能冷吃)

8·多食用高鹼性生果抵抗新冠病毒:

香蕉 青檸檬 - 9.9 pH

黃檸檬 - 8.2 pH

牛奶果 - 15.6 pH

大蒜 - 13.2 pH

芒果 - 8.7 pH

橙橘 - 8.5 pH

黃梨 - 12.7 pH

西洋菜 - 22.7 pH

橙子 - 9.2 pH

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」