【鄧明儀:幸福育兒】母親的使命：放下手機 全心全意陪伴孩子

家裏先後養過8條狗,牠們對我及我家人的鍥而不捨、不離不棄,就像《秋田犬八千》的Hachi、《我和尋回犬的10個約定》的襪仔、《心動奇蹟》的柴犬瑪莉,始終如一。在新片《再見亦是狗朋友》 (Dog’s purpose) 中,狗仔貝利更超越時間、超越生命,經歷四次輪迴達50年,方才明白生命的真正使命:「如果我可以令你開心,我的生存就有意義。」一條狗的使命,是全心陪伴人類笑和愛。

母親的使命:陪伴孩子度過一切

卸下昂貴的化妝品、脫下華衣美服、放下高傲的頭顱,全心全意的陪伴,也該是作為母親的真正使命——陪孩子第一次上學,陪孩子第一次打針、陪孩子第一次學會踩單車、陪孩子第一次學會游泳、陪孩子講睡前故事、陪孩子了解這個奇妙的世界、陪孩子專心做作業、陪孩子失敗後爬起來、陪孩子找出其天賦所在、陪孩子品嘗快樂的味道、陪孩子承受俗世的指指點點、陪孩子了解做自己的真正意義、陪孩子變成更好的人,甚至在不知道如何陪伴的時候繼續陪伴。

父母的陪伴比所有東西重要

不少心理學研究報告都說,孩子大腦發展,最好的刺激是父母的陪伴,陪伴既可提升智力,也可帶來安全感,比甚麼禮物都來得重要。「如果一個母親,從來沒有為孩子生病守過夜,從來沒有蓬頭垢面過,從來沒有為孩子跟老公或者奶奶歇斯底里過,從來沒有為孩子的一點變化神經質過,當孩子長大後,你又如何體會時過境遷的甘甜?」早前網上流傳的一篇文章,其中的一段,擊中無數母親內心軟綿綿的角落,也讓我想起一則台灣便利店廣告:「給了孩子一切,卻沒時間陪他?」

你呢?又有多久沒陪伴孩子讀一本童話書、看一部卡通片、煮一餐媽媽菜、去一次野餐呢?放下手機,全心全意。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」