【鄧明儀:幸福育兒】教育本該有教無類 黃秋生：群育學生無問題

專收容有特殊學習需要學生的群育學校 (大嶼山東灣莫羅瑞華學校)，計劃遷址屯門，卻引起仁愛堂陳黃淑芳紀念中學校長蔡國光不滿，身兼教育評議會主席的他早前竟然去信立法會，形容群育學校學生是「炸彈」，要求暫緩或否決遷校計劃。蔡校長此言一出，立即被社會抨擊「歧視」、「負面標籤」群育學生，引起社會很大迴響。多個團體及多位校長聯署去信立法會，指群育過去多年承擔艱巨的教育任務，改寫學生一生。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



黃秋生曾入讀群育學校 感激老師不離不棄

老師簡單的一句話，能改寫學生的一生。像藝人黃秋生，小學三年級時曾入讀群育學校 (深水埗香港扶幼會則仁中心學校)，是該校首屆畢業生。時至今日，他仍然感激該校教師對他不離不棄，訓練他唱歌演戲，令他重拾信心，否則社會可能已多一個罪犯、少一個影帝。他在訪問中引述當時學校監督之言：「社會很多人覺得你們是有問題的，我可以說你們其實無問題。有問題的是你們的父母，你們本身不是問題，只是需要接受教育。」

教育本該有教無類 不應將學生分類

教育的本意，不是該「有教無類」、「因材施教」、「誨人不倦」嗎？或者像《愛的教育》裏的帕爾尼老師把學生當成兒子般，給他們灌輸人生基本的準則與態度嗎？但是，如果所有做教育的都像蔡校長般無知無心，把「人分等級，學生分類」，就不會有鮮魚行學校、正生書院、「五個小孩的校長」呂麗紅、電影《爭氣》背後一個個毛蟲蛻變蝴蝶、石頭成翡翠的勵志故事。

每個孩子都可開花 只是所需時間、方法不同

為人師表的我一直相信，每個孩子都是一顆花的種子，有的花，一開始就會很燦爛地綻放；有的花，需要老師們漫長的哉培。正如優秀的學生只須路上輕輕扶，便會成為最盛放的玫瑰；而愈頑劣的學生，愈需要肯花幾努力的老師循循善誘，愈需要社會的支持、包容、體諒、接納與關愛。

在此，我想拾群育學校前監督的牙慧，以鼓勵群育的學生：你們其實無問題，有問題的是像蔡校長這種在學生和家長傷口灑鹽、「以身作則做了最差示範」的教育工作者。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」