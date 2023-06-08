荷花BB展2023｜媽媽掃貨攻略+免費贈品清單+著數優惠｜持續更新

每年BB界暑假盛事、一個家長絕不能錯過的親子嘉年華 — 「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」返嚟喇！荷花集團將於8月3至6日於香港會議展覽中心 Hall 1 舉辦 2023「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」。小編先為大家收集最全面掃貨攻略，盤點免費贈品清單及著數優惠！各位有興趣入場的爸爸媽媽要留意下文最抵購票優惠！



荷花集團將於2023年8月3至6日，假香港會議展覽中心Hall 1舉辦「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」。為期4日的大型BB博覽，展位超過400個，產品超過100,000種，齊集更多最新、最齊全、最窩心、最抵的孕婦及嬰幼兒產品及服務，讓家長可以一次過進行選購，例如學前興趣班、多元化益智玩具、嬰幼兒日常用品、產前產後護理、嬰兒護理、學習教材及書籍等，為家長提供一個一站式掃貨的好地方。不但可讓家長了解現時嬰幼兒產品及培育資訊的新趨勢，更可同時為摯愛寶寶一站式選購心水貨品。

+ 5

荷花BB展博覽優惠券

遊走博覽前，可以考慮是否購買博覽優惠券。因為部份攤位的贈品或購物優惠，需要持有博覽優惠券內的實體換領券才能換取。博覽優惠券每本售價$20，每位成人可憑入場券購買一本。

荷花BB展2023活動資訊

日期：2023年8月3至5日 (10:00 am – 8:00 pm)、2023年8月6日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

票價：成人 HK$30、小童 HK$20 (1米以下小童免費)

售票地點：即場售票 / 網上發售

博覽優惠券：HK$20 (每張成人入場券只限購買1本)