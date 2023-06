【鄧明儀：幸福育兒】要培養成功的孩子，先要陪伴他找對興趣！

要培養成功的孩子,先要陪他找對興趣!本文作者曾撰寫二十多本勵志書籍,其中一本名為《致勝點》,而另一本則是《世上無難事》,而且她經常到各學校及教育局做親子教育講座,內容也會提及兩個身邊人的勵志成功小故事。

好朋友被趕出校 到海外升學開竅更成為醫院副院長

她某位中學好朋友,因為頑皮事被趕出校。接著一段日子無心向學,連續考了數年會考也没考獲full cert.!後來哥哥送她到美國及澳洲讀書,受到當地的教育啟發而開竅,今天她已成為為醫院副院長,同時坐擁數個物業及數個碩士學位,同時繼續為興趣修讀犯罪學。

在別人眼中的「廢青」因愛上瑜伽最終成為印度認可的國家級瑜伽大師Micha C

「五無」表弟沒有樣貌、學歷、動力、家底及夢想,在別人眼中是「死肥仔」或「廢青」,卻因為一次到印度旅行而愛上瑜伽,接著就是持之以恆地進修。興趣就是他的致勝點,最終成為印度認可的國家級瑜伽大師Micha C,昔日的肥仔已經變成靚仔,更孝順、簡樸、善良!他更經常到印度做善事,並身體力行宣揚瑜伽,明天就是由他主持的國際瑜伽日,鼓勵千人一起做瑜伽。

所以,培養成功的孩子,先要陪他找對讀書的方法及興趣!

一年一度國際瑜伽日在香港再起動!Micha C 將於明天6月17日,跟一衆大老師在台上引領大家練習全球共同的yoga protocol。請掃QR code先登記,費用全免!

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18)

