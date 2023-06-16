【鄧明儀：幸福育兒】要培養成功的孩子，先要陪伴他找對興趣！

要培養成功的孩子，先要陪他找對興趣！本文作者曾撰寫二十多本勵志書籍，其中一本名為《致勝點》，而另一本則是《世上無難事》，而且她經常到各學校及教育局做親子教育講座，內容也會提及兩個身邊人的勵志成功小故事。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



好朋友被趕出校 到海外升學開竅更成為醫院副院長

她某位中學好朋友，因為頑皮事被趕出校。接著一段日子無心向學，連續考了數年會考也没考獲full cert.！後來哥哥送她到美國及澳洲讀書，受到當地的教育啟發而開竅，今天她已成為為醫院副院長，同時坐擁數個物業及數個碩士學位，同時繼續為興趣修讀犯罪學。

在別人眼中的「廢青」因愛上瑜伽最終成為印度認可的國家級瑜伽大師Micha C

「五無」表弟沒有樣貌、學歷、動力、家底及夢想，在別人眼中是「死肥仔」或「廢青」，卻因為一次到印度旅行而愛上瑜伽，接著就是持之以恆地進修。興趣就是他的致勝點，最終成為印度認可的國家級瑜伽大師Micha C，昔日的肥仔已經變成靚仔，更孝順、簡樸、善良！他更經常到印度做善事，並身體力行宣揚瑜伽，明天就是由他主持的國際瑜伽日，鼓勵千人一起做瑜伽。

所以，培養成功的孩子，先要陪他找對讀書的方法及興趣！

【國際瑜伽日】

一年一度國際瑜伽日在香港再起動！Micha C 將於明天6月17日，跟一衆大老師在台上引領大家練習全球共同的yoga protocol。請掃QR code先登記，費用全免！

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」原題為「【#廢青變傑青】要培養成功的孩子，先要陪他找對興趣！」

（文章出版日期為2023年6月16日，文章連結）