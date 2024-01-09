家長攜孩子移居異國前做好告別有助適應 專家教同理情緒建支持網

如果你讀過我在十月寫的關於第三文化孩子（TCK）的文章，這將作為一個基礎來幫助你理解為何我提出對這個群體所掙扎的關注，例如失去歸屬感、失去身份和當孩子們移居國外生活時，累積未解決的悲傷。初看的讀者可能會認為我這麼說只是為了說服家庭不要移居或移民海外。然而，如果你繼續閱讀，你會發現事實並非如此。我們的目標不是決定不搬家的「權宜之計」，而是希望父母可幫助孩子盡可能順利地過渡到下一個目的地而做出的準備和責任。這包括預測孩子在搬到一個文化和語言完全不同的地方時會面臨什麼樣的困難。做好準備是希望將來能夠預防或應對某些傷害和更好地應付新生活。

撰文：杜恩言（婚姻及家庭治療師 ）



建立支持網絡

兒童或會或不會很好地適應變化，這取決於他們的適應能力和支持網絡。如果他們的父母不僅在實踐和學業上，而且在情感上支持他們。例如，當孩子表現出困難的情緒時，父母不會輕率地忽視他們的情緒需求或只是責罵和懲罰他們，那麼這些孩子就有更大機會健康地發展。在這個發展階段，孩子仍在學習自己的情緒以及如何表達感受。身為成年人，無論是透過榜樣或教學，我們需要引導孩子這方面的發展。

另一種情感支持的方法是同理心並確認他們的情感和需求。有些家長認為這只會寵壞他們，尤其是從中國文化的角度來看。然而，關鍵在於同理並不等於同意。你只是向他們表明你理解他們為何會有這種感覺。因此，當你驗證他們的情緒、需求和慾望時，他們就會開始冷靜下來，讓大腦的理性部分重新回歸正常狀態。教導孩子如何處理自己的情緒，可以幫助他們增強責任感和應對生活困難的韌性。

當孩子在父母的鼓勵下有成長和提高技能的空間時，他們也可以建立適應力，這有助於提高他們的自尊和自信。即使他們失敗了，如果父母教給他們的心態是從錯誤中學習而不是因錯誤而感到羞恥，那麼孩子就會用好奇心看待他們的問題，並找到新的方法來解決問題。同樣，如果他們感到被家人和同儕接受真實的自己，這有助於他們建立社會歸屬感，從而建立穩定的支持網絡。

（iStock photo）

過渡前的準備

憑藉韌性和良好的支持網絡，這些因素可以幫助孩子面對過渡，例如搬到新的目的地並適應新的文化、學校、環境和朋友群體。 你可能會問：「但是如果他們覺得自己不屬於這裡怎麼辦？」他們無法很好地適應的原因之一，可能是他們感到被誤解，或者人們因為他們的說話、行為或舉止而用奇怪或困惑的眼光看待他們。這會讓他們感覺自己更像個局外人。那麼，TCK 可能會表現不佳或退出社會，陷入憂鬱或高度焦慮。

他們可以緩解這個過渡過程的一種方法，是他們在進入新環境之前，好好地作出離別。這意味著，如果 TCK 能夠在前往下一個目的地之前與人、地方、寵物或財產告別，無論需要多長時間，這都是有益的。只有當他們有足夠的時間告別並哀悼他們的損失時，他們才能為下一個地點的新聯繫騰出空間。

如果孩子們已努力為即將到來的搬家做好準備的情況下，仍然感到掙扎，那麼父母就需要辨別什麼對孩子真正有利。也許孩子的情感需求比人們最初想像的要高，並且需要紮根於當前的社區和環境才能茁壯成長。如果父母仍然決定將他們從安全和保障中連根拔起，那麼父母可能會冒著孩子日後遭受心理健康問題、心身疾病以及、或行為和氣質改變的風險。先前的一項研究表明，在 TCK 族群中，80% 或更高的人在成年後會因為過去的創傷經歷，或悲傷的情緒未得到很好解決或處理而遭受心理健康問題。

TCK 生活有其好處和挑戰。儘管存在挑戰，但如果在過渡之前提供充分而有意識的準備、護理和支持，TCK 就可以健康發展。對他們來說，定期聽取心理匯報是很重要的，這可以由家人、外部 TCK 報告員或心理健康專業人員進行。

如果你發現家人目前正在經歷這些變化並需要進一步的支持，請電2468-1261，或發送電子郵件與我們聯絡。

《本文獲 家庭動力 Family Dynamics - We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「從一個家過渡到另一個家」】

撰文：杜恩言

撰文：杜恩言（toc@familydynamics.com.hk）

婚姻及家庭治療師

香港中文大學心理學社會科學學士

惠頓學院研究院婚姻及家庭治療文學碩士（美國伊利諾州）

作者簡介：

杜恩言小姐堅信，豐盛的人際關係和個人健康源於婚姻的強大支柱，為家庭奠定了良好的基礎。她在香港、東南亞和北美的跨文化生活經驗，讓她在關顧和支援受助家庭時，更深入瞭解他們面對過渡轉變、未處理的哀傷、親子關係和身份認同等問題。作為教師、青年工作者和第三文化孩子 (TCK) 顧問的七年工作經驗，讓她協助年青人成長，向家長提供教養孩童的有效方法，並幫助家庭克服溝通障礙和處理衝突。她也曾在英語學校舉辦過濫用藥物和酒精、欺凌和自尊問題等的工作坊。

杜小姐曾為患有焦慮、抑鬱、人格障礙、自尊問題、家庭暴力背景、依戀問題、親子衝突、特殊教育需求 (SEN)、婚姻衝突和不忠的受助者提供治療。她也具有兒童遊戲治療的經驗。她曾輔導過美國不同的族裔、香港華人及少數族裔。她畢業於美國伊利諾伊州惠頓學院研究院，獲得婚姻和家庭治療碩士學位。