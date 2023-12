【鄧明儀:幸福育兒】有一種愛叫婆婆的愛 最是寵溺卻不問回報

㦡㦡從小喜愛黏著婆婆,「婆婆話」、「婆婆教我」……婆孫倆經常一起玩得不亦樂乎,讓久違了的歡顏展現在我媽臉上。「婆孫樂」一幕幕喚起我也曾是命運的寵兒,由愛我寵我的爺爺嫲嫲湊大,孩提時最美好的綿綿記憶,是穿著旗袍撐著傘的嫲嫲,優雅地拖著我去買白糖糕、去理髮店,到北角春秧街街市買菜,還有她獨一無二的炆牛脷,那一份心意,那一些情節,那一絲味道,是珍饈百味無法替代。

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



有人說過:「你無論對她撒嬌或耍脾氣,她都會逗你笑;你淘氣闖禍,家中誰罵你打你,她就會教訓誰;她是你最想報答的人中,卻最難報答的人,在你事業有成有能力報答時,她可能已離你而去。她,就是嫲嫲及婆婆。」即大家統稱的「四大長老」,其老去的速度總比我們孝順的速度快得要多!

然而,「長老」們卻只卑微的願望自己能長命百歲,為了可以親眼看到孫兒上大學、畢業、工作,甚至結婚生子;等到我們成家立業時,他們卻開始雙手顫抖、記性變差、說話嘮叨、耳朵不靈、視力衰退、腳站不穩、腰痠背痛,但還是努力飾演那座矗立在後面的大山,或者在前面遮風擋雨的大樹。哪管我們有意無意的嫌他們笨拙、囉嗦、遲緩、陳舊、老土,這位我們眼中缺點多多的「長老」,還是不計回報地替我們帶孩子,放下一切地幫我們照顧家庭,彷彿只要還有一口氣,也要拼命把最好的都給我們,可惜我們卻完全忘記,這是情分,不是本分,更非應分。

常言道「有媽的孩子像個寶」,然而,有一種延續的愛,叫「長老」的愛,童年有上一代陪伴成長的孩子,那可真是最幸福哩!因此,請好好對待家中那個仍能湊孫的「長老」們,並感恩、珍惜。

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「有一種愛,叫婆婆的愛」

