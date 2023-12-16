【鄧明儀:幸福育兒】有一種愛叫婆婆的愛 最是寵溺卻不問回報

㦡㦡從小喜愛黏著婆婆，「婆婆話」、「婆婆教我」……婆孫倆經常一起玩得不亦樂乎，讓久違了的歡顏展現在我媽臉上。「婆孫樂」一幕幕喚起我也曾是命運的寵兒，由愛我寵我的爺爺嫲嫲湊大，孩提時最美好的綿綿記憶，是穿著旗袍撐著傘的嫲嫲，優雅地拖著我去買白糖糕、去理髮店，到北角春秧街街市買菜，還有她獨一無二的炆牛脷，那一份心意，那一些情節，那一絲味道，是珍饈百味無法替代。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



有人說過：「你無論對她撒嬌或耍脾氣，她都會逗你笑；你淘氣闖禍，家中誰罵你打你，她就會教訓誰；她是你最想報答的人中，卻最難報答的人，在你事業有成有能力報答時，她可能已離你而去。她，就是嫲嫲及婆婆。」即大家統稱的「四大長老」，其老去的速度總比我們孝順的速度快得要多！

然而，「長老」們卻只卑微的願望自己能長命百歲，為了可以親眼看到孫兒上大學、畢業、工作，甚至結婚生子；等到我們成家立業時，他們卻開始雙手顫抖、記性變差、說話嘮叨、耳朵不靈、視力衰退、腳站不穩、腰痠背痛，但還是努力飾演那座矗立在後面的大山，或者在前面遮風擋雨的大樹。哪管我們有意無意的嫌他們笨拙、囉嗦、遲緩、陳舊、老土，這位我們眼中缺點多多的「長老」，還是不計回報地替我們帶孩子，放下一切地幫我們照顧家庭，彷彿只要還有一口氣，也要拼命把最好的都給我們，可惜我們卻完全忘記，這是情分，不是本分，更非應分。

常言道「有媽的孩子像個寶」，然而，有一種延續的愛，叫「長老」的愛，童年有上一代陪伴成長的孩子，那可真是最幸福哩！因此，請好好對待家中那個仍能湊孫的「長老」們，並感恩、珍惜。

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「有一種愛，叫婆婆的愛」

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