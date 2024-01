【鄧明儀:幸福育兒】想成為子女最信賴的後盾 就要懂得反思自己

猶記得1999年,我戰戰兢兢地專訪別人口中囂張跋扈的袁詠儀,當年的她挾香港小姐冠軍入行8年,已摘下兩屆影后,前無古人,難怪她霸氣!然而,「兩位阿儀」甫見面便雞啄唔斷,性格率直及好打不平的她是那種你一是不愛、一愛便愛得要死的女孩,當年的她與我還是待嫁女孩,「我有很多東西都未玩過,玩結婚、玩生仔、玩帶仔返學。只要家人在我身邊,就已足夠。」 27歲的她曾許願。

晃眼20年,今日的我們各自擁有幸福的家庭,早前與靚靚因為拍攝廣告有緣再聚傾湊仔經,昔日霸氣早已一層層的自然剝落,由艷壓群芳的影后變持家有道的母后,從操控型的虎媽變成平衡得宜的海豚媽,「我有一個水母老公,當我說東,他永遠說西,所以在兒子魔童的角度,覺得媽媽似壞人、爸爸是好人。直到魔童大約7歲時,有一天跟Chilam表示想換媽咪,這一下好比一巴掌打醒我。」

好關係才有好教育,難得靚靚肯聽取專家的意見,並調節育兒方法,近年與12歲兒子的親子關係如魚得水,「我要讓兒子重拾對我的信任和珍惜,當他提出想做一件事,我會聆聽他的想法,雖然明知可能會有危險,但不會即刻說『不可以』,反而會提出不如一起嘗試去做。現在,如果兒子在學校遇上困難,或者要解決生活上一些難題,他找的人是我,而不是爸爸。對我來說,是十分自豪的事。」

經過徹底的反思與真誠的努力後,現在的靚靚早已化身為兒子最信賴的後盾,並寫了一封給未來兒子的信:「我希望你長大後能繼續做一個快樂的人,學會懂得去愛人,而非自私地愛自己,做人一定要有承擔,最基本要對自己負責。」所以說,沒有人天生會做好媽媽,一個好媽媽並不意味著是一個完美的媽媽,而是一個善於學習和反思的媽媽。

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「袁詠儀:由虎媽變海豚媽」