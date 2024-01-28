【鄧明儀:幸福育兒】港媽為SEN兒子棄高薪 孩子進步考獲心儀中學

常說，愛，是最佳良藥！最近認識了一位微小而偉大的媽媽，引証了母愛比海更深、比山還高，而且無所不能，甚至比任何藥物及治療更加重要！

（本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀）



話說，當年Kiki大兒子確診為SEN （特殊教育需要）兒童，她由最初無法接受，到毅然辭去穩定且高收入的教職工作，努力嘗試用不同的方法悉心教導及治癒兒子，包括修畢芳香治療師、修讀SEN家長教養課程，並建立自己的芳療手作小店，目的只有一個，就是傾盡所有愛與時間，讓兒子一天一天進步，陪伴孩子健康茁壯成長。

「我覺得我好愛佢，但係佢未算係好愛我，始終佢係特殊兒童，性格都比較自我，但係佢內心都係錫我嘅，但係表達就係未夠好，我每一日都要用無限嘅愛心去包容佢同佢傾偈。」

作為SEN 特殊教育需要兒童家長，Kiki努力與兩名兒子就讀的學校攜手合作、充分溝通，讓學校成為自己教養孩子的神隊友，最後讓大兒子考上自己最心儀的Band One中學，￼更經常帶着兒子到學校家教會分享，「好多媽媽刻意隱藏孩子係SEN，好介意別人歧視嘅眼光，但係連你都唔當自己個仔係正常人，人哋點會當佢係正常人？我覺得最重要係俾佢自信。」愛就是奇蹟！

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【#花語心願】

2024年第二個大型專業芳療手作DIY工作坊

日期:2024年1月26日(五)

時間:下午2時至3時

地點:香港會議展覽中心 Hall 3 FG

報名連結：

https://forms.gle/am7MpULgS2zYL8uS6

或直接PM Kiki老師報名及付款（電話6078 0203）

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」