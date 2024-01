【鄧明儀:幸福育兒】父子關係總是有其父必有其子 是榜樣亦是偶像

我相信沒有人天生就懂得做一位好父親,當中必定有困惑、疲累、頭痛的時間,需要不斷的學習與蛻變。

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



像我丈夫,曾經嫌世界複雜抗拒生孩子,然而,自從5年前兒子㦡㦡走進他的生命裡,卻反過來跟我說:「有個仔真好!有了孩子,我忽然發現我得學習。」性格一向沉默冷靜的他竟180度改變,變得細心、變得幽默、變得軟綿綿,父子倆時刻在一起,那麼親密、那麼快樂、那麼情濃。

雖然這些年來,我聽得最多亦聽得習慣的話是「你個仔同你老公餅印一樣」。但更奇妙的是,某些行為舉止,兒子都在看著父親的身影,幾乎像同一個模子般默默拷貝父親,like father, like son大抵就是這樣。對㦡㦡來說,父親是榜樣、偶像、魔法師,甚至是超級英雄,他能夠成為兒子的後盾,教兒子相信自己、教兒子一步步走、教兒子變得勇敢,並以身作則告訴兒子如何成為一個男人。

正如好友曾志豪暢談其山野育兒法,「他(3歲兒子曾小B)的賴皮和不修邊幅,凡事不上心都很像我。因我比較放逐、自然,有時我見到他的豪邁性格,說話語氣、走路姿勢,都像看到自己……只要你肯付出時間給小朋友,就像淋花,它會發芽生長。」要男孩更像男孩,父親從來都是關鍵人物。

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「讓孩子看見父親身影」

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓