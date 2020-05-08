【新冠肺炎】中央繼續向湖北派駐「聯絡組」釋放甚麼信號？

中央政治局常委會5月6日召開會議，會上中共總書記也即此次中國戰「疫」的總指揮習近平肯定了在武漢抗疫一線的中央指導組工作，並稱將繼續向湖北派駐聯絡組，加強對後續工作的指導支持。而領導該聯絡組的是國務院副秘書長丁向陽。丁向陽的身份不僅是中國國務院辦公廳中保障孫春蘭日常工作的副秘書長，其也是孫春蘭率領的中央指導組的組成人員。

而事實上，包括武漢在內，湖北所有新冠肺炎確診患者在4月26日已實現「清零」，由孫春蘭帶隊的中央指導組也於4月27日離鄂返京。5月2日，湖北作為中國31省區最後一個一級突發公共衛生應急響應級別省份下調為二級。這被官方宣吿 「標誌着湖北保衛戰、武漢保衛戰取得決定性成果。」

武漢新冠肺炎住院患者清零後，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組於4月27日離開武漢返回北京。（資料圖片）

但是在最近兩次的中共中央政治局常委會上，湖北都被重點關注。5月6日的常委會會議稱，湖北省疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變，但並不意味着防控措施可以鬆一鬆、歇一歇。這與4月29日常委會議中「湖北省和武漢市要繼續加強社區防控，完善應急預案」表述承接。在那次會議中，習近平點名了3個省份，要求做好疫情防控工作，其中有湖北、北京、黑龍江。

在全國疫情平穩之後，黑龍江因境外輸入壓力加大等原因暴露疫情防控漏洞，4月份，黑龍江哈爾濱出現1傳79的案例震驚全國，並最終驚動最高領導層在該次會議做出表態，黑龍江成為全國抗疫的反面教材。而北京作為全國政治中心，人口流動性大，且面臨即將到來的兩會壓力，北京在中共高層的表述中一直被視為疫情防控的重點地區。相比之下，湖北雖然是此次全國疫情的中心，但其確診患者清零將近半月，當地社會秩序已經全面重啟，在官方判定已經取得「決定性成果」的湖北仍在中共最高層決策會議中佔據如此重要位置不僅是基於疫情反彈的謹慎。

5月6日的這次常委會議中，習稱要繼續向湖北派駐聯絡組，當然在作出這一表態前，常委會聽取了在湖北督戰3個月的中共中央指導組的匯報。雖然官方並未通報該組匯報了哪些內容，不過在孫春蘭率領的指導組返京述職意味着其已完成階段使命之時，中共繼續向湖北派駐聯絡組，可知，中國戰「疫」的湖北戰場並未完成全部使命。

5月4日，由國務院副秘書長丁向陽，國家衛健委副主任于學軍等率領的國務院聯防聯控聯絡組抵達武漢，與湖北省、武漢市相關官員召開會議，研究下一步工作。

5月4日下午，國務院副秘書長、國務院聯防聯控機制聯絡組組長丁向陽，國家衛生健康委副主任、國務院聯防聯控機制聯絡組副組長于學軍帶領聯絡組抵達湖北武漢，與湖北省委書記應勇，湖北省長王曉東等召開會議，研究下一步工作。（網上圖片）

那麼接棒指導組的聯絡組在湖北的後抗疫時期將扮演什麼樣的角色？從小組名稱來看，孫春蘭率領的是中央赴湖北指導組，該小組是中共中央為應對此次疫情設立的議事協調機構中央應對疫情工作領導小組的派出小組，而中央應對疫情工作領導小組又在中共中央政治局常委會領導下開展工作。因此孫春蘭是在中共中央常委會上述職匯報。其赴湖北代表的就是中共最高層的抗疫指示。而丁向陽牽頭的聯絡組全稱是國務院聯防聯控聯絡組，為國務院的派出小組。且從字面意思上看，指導組掌握更大的主動性，在湖北抗疫過程中，其對湖北更多是指導與被指導的關係。在常委會議中，對聯絡組的描述雖然也有「指導支持」，但更凸顯的是一種協調、督促的作用。

從小組的組成人員來看，指導組是以中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率領，而聯絡組牽頭的是國務院副秘書長。再加上湖北現時的疫情形勢已得到控制，這也就基本框定了兩個小組所扮演角色的差異。

根據官方描述，中央指導組在當時疫情嚴重的湖北主要承擔的是源頭防控、患者救治、物資保障三項重點，這在當時確診病例新增居高不下、物資調度混亂甚至官僚主義嚴重等問題叢生的湖北扮演了極為重要的救場角色，習也在常委會中也予以肯定。但指導組撤離後，在封城3個多月，有近7萬人染疫的湖北，無論是經濟還是社會心理必然都遭受嚴重的衝擊。在當前中國全國經濟秩序重啟之時，湖北雖然也已全面解封，但其能否從這場陰霾中走出，快速跟上全國復甦的步伐是一個不小的挑戰。

因此聯絡組要做的是在鞏固既有抗疫成果的情況下，最快讓湖北恢復原有的秩序。從聯絡組組成人員也可看出，組長丁向陽在國務院辦公廳中分管的是保障孫春蘭的日常工作，而作為國務院副總理的孫春蘭，分管教育、醫療衛生等事務。因此，這種安排既是對指導組工作的承接，也最大程度方便湖北後疫情時期的秩序恢復。與此同時，中共高層也十分重視湖北在疫情之後如何快速啟動經濟發展，為此，在稍早前的4月29日的中共中央政治局常委會中，中共高層們專門對這一問題進行討論，並稱將有一系列政策出台。