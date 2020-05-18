【多圖】四川貧困戶走下「天梯」　懸崖村3招成脫貧典範

四川省涼山州轄下昭覺縣阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，共有164戶居民。時至近日，該村逾半數村民共84戶要告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建安置樓房，官方指其單位已配置好家具，社區內建有醫療和教育設施。

根據家庭人數，在村民分配的新房中，面積最小為25平方米（約270呎），最大的為100平方米（約1080呎）。村民需要自籌部分入住資金，人均3千元（人民幣．下同），戶均1萬元，即每戶居民最多自籌1萬元，就可以住進新屋。

懸崖村是內地脫貧攻堅的「樣板」村落，至於是否可以放諸全國皆準，外界毋可否認會有保留，但從理解黨政機關的執政思路來看，觀察「懸崖村」的變化確實是其中一個入手範例，況且坊間已不乏揭露脫貧問題的新聞報道，換個位置看看有所得著的一面，也可平衡一下看法。

阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米。（網上圖片）

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位於海拔1400多米的懸崖村自2016年起，就已經通過內媒採訪而進入大眾視野之中，之後幾乎每一年中外傳媒都有相關專題報道，持續展示貧困村的變化和改進。

第1招：改善環境「救近火」

要協助脫貧有許多方法，但這個世界是遠水不能救近火，所以講長遠規劃之前，必須先實事求是地改善居民的切身生活環境。

村中老幼要外出離村，一度需要順着懸崖斷續攀爬17條藤梯，與地面垂直距離高達約800米，不時有人在攀爬過程中摔死。貧困村缺乏改造通道的人力物力，所以自2016年7月起，涼山州、昭覺縣兩級政府便斥資贊助該村，由村民於200多天內把藤梯改建，製作出更加堅固和安全的2556級鋼製「天梯」。

以此為起點，上級政府接下來為懸崖村接上水電、手機通信和互聯網，並且修復運輸物資的索道，進一步改善生活品質。在改善硬件的同時，各級政府進而引入產業，以助村民提高生產力。

四川廣播電視台90後女記者高慧玲和同事進行「懸崖村」搬遷的報道，鏡頭前的她談笑風生，十分淡定，但之後爬下「天梯」下山，卻嚇得在車上嚎啕大哭：

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第2招：引入產業增生產力

旅遊業發展是意料之內，而早在2018年《成都商報》便曾報道，村民莫色拉博有「懸崖村飛人」之稱，成為當地觀光產業的網紅人物，做網上直播又上過央視算目，後來又成為一名戶外攀岩領隊，月收入3000元。

兩年之後，當地更發展出臍橙、青花椒、油橄欖等農業項目，出現直播帶貨的小網紅。根據內媒報道，村內貧困人口年人均收入由原來2014年的人均不到2000元，到了2019年的增加至6000元左右。

由改善環境到發展產業，內地就曾討論過，是否值得為了發展一條村莊而大興土木，消耗資源在缺乏潛力的地點；或者有見及此，官方安排易地搬遷，既避免好大喜功式盲目建「樣板村」，也給村民多一個人生選擇。

第3招：「易地搬遷」多一人生選擇

用城市人角度看，這個選擇好像理所當然，但考慮到生活習慣和鄉土之情，其間取捨不是想像般簡單。

「懸崖村」逾半數村民告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建的安置樓房：

易地扶貧搬遷貧困戶的安置點。（新華社）

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村書記帕查有格即透露，易地搬遷的選擇一直都在，但大部分村民不願意離開：「大家世世代代生活在這裏，有一些故土情節；這裏光熱條件還可以，適宜居住，糧食產量也還好，就不願意離開。」直到聽說可被安置在縣城周邊地區後，願意搬遷的村民才愈來愈多。

儘管如此，易地搬遷卻不是懸崖村故事的結局，其脫貧成效仍需時驗證。回顧2016年報道，上海彜族評論員傅家傑當時便表示，政府以往將山區少數民族安置到新地方，部分人卻缺乏謀生的技能或語言能力，有些更走上犯罪道路和吸毒，最後又回到他們離開的山區老家。