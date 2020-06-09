澳洲對華敵意不降反增　中國「限澳令」連環拳會失效嗎？

中國外交官近來被嘲諷為「戰狼」，意思不是他們會換上軍裝空降敵陣，剛好相反，批評者是取笑這些外交官行為出位，言辭誇張得來又失禮，實際行動卻不是真的「雖遠必誅」，結果在防火長城以外正反迴響一概欠奉。 話雖如此，近日北京對澳政策就遠不止於「戰狼式」叫陣，而是真正講得出做得到，亦即所謂「劍及履及」。就澳洲提出就疫情來源作國際獨立調查，駐澳洲大使成競業於4月底表明，此舉有譴責和分化之嫌，直言會令到中國消費者反感，認為澳洲人「不友善」和「敵對」。

挪威韓國加拿大均是前車之鑒

成大使還舉出多個中國消費者可能會「反感」的對象，包括澳洲旅遊、澳洲葡萄酒、澳洲牛肉、澳洲留學等等。事隔1個多月左右，北京已一一兌現了這一份「反感」清單，指澳洲受種族主義影響而治安存疑，勸籲國民切勿前往該國旅遊，還要謹慎選擇赴澳或返澳學習。

澳洲總理莫里森（左）與美國總統特朗普。（資料圖片）

餓澳窮澳的招數一出就如狂風驟雨，成大使提及的澳洲牛肉亦被中方限制進口，官方都省得給理由。雖然澳洲葡萄酒暫時倖免於難，但中國商務部轉而跟進對澳洲大麥的反傾銷調查，於5月中公布就此徵收反傾銷稅率73.6%，以及反補貼稅率6.9%，徵收期5年。

北京用慣「經貿武器化」的手段，操作起上來駕輕就熟，一如此前慘遭中方非正式制裁的挪威、韓國和加拿大，澳洲只能「硬食」毫無還手之力，更加在風頭火勢下遭北京拒絕對話。然而以澳洲經濟對中國依存度之高，按過往慣例應該一年半載內有所交代，北京亦會聽其言觀其行地逐步解除「限澳令」。

全面實現「勿謂言之不預也」

澳洲大多數會如中國所願，但外界也不妨擬想，萬一坎培拉「不識好歹」呢？始終成大使不是先知，他列出的「限澳令」清單在過去兩年已經傳得風風火火，如今只不過是全面實現了「勿謂言之不預也」。其間反效果出現的機會較低，但也不是完全沒可能：澳洲至少政治心理上已消化了「限澳令」的衝擊。

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隨便查查就知道，澳洲的「中國干政」風波鬧了好幾年，議會通過矛頭直指北京的《反干預法》，該國更是極少數仿效美國公然封殺華為的西方陣營成員。坎培拉一直不滿中國的手伸進了大洋洲，動搖其地區領袖角色，近年亦積極介入南海事務，響應華府的「航行自由」活動。

更為要者，中方於2018年便公布啟動大麥反傾銷調查，而自上年初開始，已傳出中國限購澳洲煤炭的消息，全方位攻擊早就如箭在弦。

打得不夠痛？打到已不覺得痛？

在更宏觀層面，國際會計師事務所畢馬威（KPMG）與悉尼大學於6月初聯合發表報告，顯示2019年中國對澳洲的投資額為34億澳元，下降幅度高達58.4%，並且創下自2007年以來新低，可見中方一早揮舞「限澳令」大棒，只是坎培拉依然「不收歛不收手」。

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面對這情況，北京可以理解為「打得還不夠痛」，又可以判斷是「打到對方已不覺得痛」，真相如何有待澳洲的反應驗證。

正如北京所常說，打貿易戰沒有贏家，中國的進口商、代理商、中介和消費者一樣要付出代價，差別就在於中國總體籌碼較多，相對更能夠「奉陪到底」。可是澳洲雖被官媒總編譏為「黏在中國鞋底上的口香糖」，但假如「經濟武器化」用得太密太多，難保這個全球第13大經濟體不會成功「斷癮」，適應了受中國制裁的日子。