【觀察】漢光演習玩假的還是真的？

近日由於民進黨當紅男神吳怡農一席「漢光演習只是一場應付的表演」談話，引起台灣政壇一陣口水戰。不僅台灣國防部率先跳出來嗆聲，且視吳怡農為民進黨未來明星的蔡英文也跳出來為台軍抱屈，認為評論「不盡公平」。

常常反對民進黨政策、卻對吳怡農身屬民進黨新潮流派系「王儲」身份起疑的柯文哲所屬台灣民眾黨，意外與蔡英文同一陣線，痛罵吳怡農談話「傷害台軍」，見此局勢，民進黨內新系龍頭、前立委段宜康也加入戰局，痛罵台軍表演過頭，硬挺吳怡農說法沒有錯誤，網紅「館長」陳之漢也跳出來，述說自己以往服役於海軍陸戰隊的經驗，直指台軍「本來就是喜歡表演最好的一面應付長官」，吳怡農也三度跳出來繼續堅持自己的說法，並不屈服，此事已經從國防專業的討論，演變為台灣社會輿論、夾雜政壇新系、非新系勢力的總體戰，是否會影響未來蔡英文「治軍」的姿態，相當引人注目。

即將到來的漢光36號演習，因為海軍陸戰隊死傷意外，演變成台軍與外界爭論「演習是否是表演」的政治口水戰。（資料圖片）

回歸問題本質，吳怡農認為「漢光演習僅是表演，並不符合實際戰場的景況，這是來台參觀的美軍多數意見」。而台灣國防部則強硬認為，漢光演習是每年台軍從各基層單位開始一連串戰訓整備、至年中時期的戰力總驗證，並非「表演」。簡單的說，吳怡農認為漢光演習的科目，已經脱離現實、淪為火力表演項目，與實際戰況完全脱節。而台軍方面則認為，漢光演習的科目安排並非表演，而是其國防戰略施展的一項演訓。似乎，「表演」一詞，成為雙方爭議的焦點。

事實上，一支軍隊是否需要「表演」？其實是一種相對的觀念。以民主體制的國家來說，軍隊必須服從人民、軍隊的預算由人民納税所給養，故軍隊有義務將其戰力、武器裝備、人員訓練，在不影響國防安全的情況下，適時向人民公開、交成績單，才符合民主體制的規範。故世界各民主國家，都有此種「表演性質」的演習。如美軍最精鋭的特戰司令部，每兩年都會在「國際特種部隊周」舉行多國特種部隊交流表演，精鋭的特種精英全都是該國的最高機密，一樣在納税人面前展示戰力、且不影響其機密性，算是一種相當成功的公關表演。

全球最精鋭的美軍特種作戰司令部，每二年依舊會在納税人面前，與世界各國精英特種部隊，一起聯合「表演」給納税人看，作為公關的一大部份。（Facebook @ U.S.SOCOM）

此外，日本陸上自衛隊，每年都會在自衛隊東富士演習場，舉辦「富士總合火力演習」，每年都出動2千餘名自衛官、80多量最精鋭的戰甲車、20多架航空器和700多輛支持車，浩浩大大的表演一番，將陸上自衛隊最尖端的10式主力戰車、16式機動戰鬥車、12式導彈、各型自走炮等火力，場面浩大的進行表演，每次動用的彈藥高達35公噸，這也是陸上自衛隊每年最大的「表演」，其性質就在於展示陸上自衛隊最新鋭的武器、戰術，供日本納税人了解其防衛預算的執行成果，今年即使遇上新冠病毒，「富士總和火力演習」照常上演，只是透過視訊提供全程納税人全程觀賞。

此外，日本海上自衛隊2年一度的觀艦式，也是同樣的表演科目，公關效果相當好，近年來韓國也學習這樣的手法，來贏得納税人支持軍方的力量。

日本陸上自衛隊每年的「富士總合演習」就是個不折不扣的火力表演，務使納税人清楚了解自衛隊的成長以及茁壯，是每年日本軍事圈的大事。台灣漢光演習火力展示的性質，其實和此演習相當類似，只是台灣軍方不承認有表演成份。（Facebook @ 陸上自衛隊／多維新聞合成）

但是，跟台灣的漢光演習不同，以上這些軍事「表演」，並不涉及真正的在戰時會出現的處境，雖然表演項目炮聲隆隆，火光四射，但是也僅在於「作秀」，展現武器、裝備、人員的精鋭，不跟實際作戰的演訓扯上太多關係，其內容在於「簡單易懂」，即使一般納税民眾、對軍事事務不甚理解，但是也能一看就懂，知道自己國家的武裝力量狀況。

但是，台灣的漢光演習，在台軍的宣傳之下，被形容為「年度戰略與戰術的總體檢」，台軍並不願意將漢光演習視為「公關表演」，因為此種表達方式似乎有點「不務正業」，在台灣社會普遍一種「偽善」的風氣下，軍方拿納税人的錢表演給納税人看，似乎是「十惡不赦」之事！但事實上是否真的如此？台灣軍方近年來面對募兵壓力，想盡辦法將募兵「綜藝化」，各個軍事基地開放的表演，也趨向「綜藝」，而非真正的火力表演。但是，最讓納税人有感的火力表演，每年就僅兩次，包括年初的「春節巡弋」和年中的「漢光演習」，事實上已經是台灣納税人理解台灣軍方火力、裝備和人員整合的唯一機會。

台軍的漢光演習，每年展演的科目都差不多，與實際的現代戰場思考，有非常遠的差異，其考慮就是務求觀眾看到過癮。但是，台軍又不承認此為表演，硬要將漢光演習視為「年度作戰總檢測」，故外界就會認為台軍的發展遲鈍、戰法戰訓落伍，無法跟上世界潮流。（台灣國防部提供）

為何吳怡農會將「漢光演習」視為「表演」而非真正的「戰訓」。因為，每次演習的火力展示，本來就是不折不扣的表演，因為有表訂時間、有限制區域的武器展示、有火力齊放、機群蓋天而過的戲碼，而且要在控制時間中完成，這不是表演，難道是真的作戰演習？實際的戰場，不會在表訂時間內結束，而戰場瞬息萬變，也不是一場嚴格控制時間和區域的演習，就可以概括演訓完成。故「漢光演習」是否是表演，已經不言可喻。

所以，癥結點在於，台灣軍方不願意承認「自己在表演」，但是所作所為其實就是「表演」。火力展示脱離現實，就是表演的明證。另一方面，承認自己的火力展示是「表演」，在現代民主體制國家，也非什麼罪過，因為納税人需要透過「表演」，才能有支持國防、支持軍隊的向心力，這在各歐美國家是一種常態，只是台灣軍方的心態，依舊停留在舊時威權體制時期，「軍人不能表演」這樣的窠臼。

吳怡農發表質疑台軍方善於作秀、作戰能力堪慮的文章，蔡英文認為說法「不盡公平」。（多維新聞合成）

君不見，強者如美軍，都要和好萊塢科幻電影合作拍片，才能爭取到納税人好感。台軍表演一下，有何不可？重要的是，台軍千萬不要把表演與現實混在一起，沒有辦法分清楚表演和實際戰訓的差別，樣樣為了表演而為，卻忽略了外界現實狀態的改變，台軍數十年來沉痾的戰術戰法，已經腐舊不堪、急需要改變。所以面對表演、認真表演，雖是台軍對納税人負責的一種表現，但是同時，千萬不要表演與演習分不清楚，演習視同作戰，如果台軍在實際作戰時想複製表演的項目，這恐怕就會成為國防大災難。