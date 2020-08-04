李大維接任台總統府秘書長：海基會淪兩岸雞肋　繼任董座難有期待

台灣總統府秘書長蘇嘉全因侄兒蘇震清涉收賄請辭獲准，蔡英文在24小時內宣布繼任人選：由6月初甫任台灣海基會董事長的李大維接任。 而隨著李大維離去，海基會董事長意外懸缺，也引來台媒猜測接任人選。

事實上，蔡英文2016年上台以來海基會已換過三任董事長，第一任是陳水扁時期曾任台外長的「國策研究院文教基金會」董事長兼院長田弘茂；第二任是原台灣外交部次長、原陸委會主委張小月；第三任則是原台灣外交部長、原國安會秘書長李大維。

6月初甫任海基會董事長的李大維（右）「臨危受命」，接下總統府秘書長一職，蔡英文此舉被解讀為快刀斬亂麻，避免民進黨派系惡鬥加劇。（中央社）

以張小月、李大維來看，兩人皆屬「外交體系」出身，因其專業、較無政黨色彩，受到蔡英文信賴。即便李大維出身國民黨，被綠營支持者批評為「老藍男」，依舊不斷國安核心內流轉，從外交部長、國安會秘書長、海基會董事長，到現在的總統府秘書長。

田弘茂則是偏綠營、兩岸態度較平穩的「學者型人物」，他在美國求學及擔任教職時期即投入中國大陸研究，了解大陸發展，也熟悉兩岸關係及亞太事務。

值得一提的是，田弘茂是2016年9月才接任海基會董事長，之所以懸缺三個多月，是由於蔡英文當時仍對兩岸關係破冰存有一絲希望，屬意宋楚瑜、王金平這兩個「在野黨人物」出任。

王金平是國民黨本土派代表人物，擔任台立法院院長多年，是少數獲得民進黨認可的國民黨人士。王金平剛開始興趣不小，因為他卸任台立法院長後，海基會董事長是不錯的選擇，而蔡英文也兩度親自遊說。

然而，2016年8月，王金平對外卻表明「無意出任」，背後的原因是兩岸關係走低，在蔡英文不願改變對九二共識的想法下，王金平認為去海基會也沒有發揮的舞台。

宋楚瑜近年則屢敗屢戰，不斷尋找延續政治生命的舞台，他曾接受蔡英文邀請，代表台灣參加APEC。但2016年傳出宋楚瑜可能接任海基會董事長時，引來獨派強烈反彈，宋楚瑜同年8月就表明，「既不是官位，也不是職位，也不提升我的地位」，從來沒有爭取過這個位子。

如今李大維意外轉任台總統府秘書長，外界又開始揣測王金平、宋楚瑜接任的可能性。以蔡英文任內的三位董事長來看，基本上要符合綠營色彩輕、資歷夠份量、懂兩岸且不生事等條件。

雖然王金平2016年曾拒絕過，但經過意圖競選總統夭折、結束立院生涯之後，幾乎沒有舞台的王金平是否會起心動念，依舊兩說。同樣的，宋楚瑜再次出馬角逐總統大位失敗，親民黨面臨泡沫化危機，同樣有其誘因。

在兩岸關係難以撥雲見日的當下，海基會已淪為庶務性質的雞肋單位。圖為海基會大樓旁罕見出現彩虹。（楊家鑫／多維新聞）

不過，不似1990年代，台灣海基會在馬政府時期早已退居二線，雙方事務性協商都由兩岸相關行政實體部門出面進行，陸委會與大陸國台辦也能直接互動。海基會董事長的功能性其實已大為減弱，並無多少實權。

更別說在2016年民進黨重新執政後，兩岸因缺乏政治基礎與互信、中美對抗加劇，當下兩岸官方關係冰封，台灣海基會能發揮的作用更是大為削減，幾乎只剩下文書驗證、服務枱商陸配等庶務性功能，淪為「雞肋」單位。

是故，誰將接下這個單位的董事長，已不具有特殊政治意涵。在兩岸官方沒有破冰之前，無論誰接掌，恐怕都不令人期待，即使懸缺一段時間，或者頻繁調動，也很難成為影響兩岸關係的指標。