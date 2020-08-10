中美「任何問題」都可以談　外長王毅宣示對美政策有變？

8月5日，國務委員兼外交部長王毅接受新華社專訪，其間他表示：「我們隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。我們還提出可以梳理制定關於合作、對話、管控分歧的三個清單，並為下步交流確定路線圖。」

旨在逐點反駁美方對華「檄文」

在防火長城外，有論者拿著這句話就說王毅口風有變，代表中方至少口頭上「退讓」，這是徹頭徹尾的斷章取義。毋須燒腦分析甚麼微言大義，只要稍為有掃讀過這篇約7千字的訪問稿，根本不會誤會箇中主旨，那些將外長言論解讀為「戰略退卻」的論者，不是從未看過完整全文，就是刻意扭曲。

外交部長王毅。（資料圖片）

縱觀專訪內容，本質是反駁美方的檄文式指控，尤其是美國國務卿蓬佩奧近期的對華政策演說，其中所涵蓋的議題亦新鮮滾熱辣，時事要聞有南海爭議、香港問題、資訊安全、關閉領事館等等，政策方針則有「接觸政策失敗論」、「脫鉤論」和「新冷戰論」。

王毅的講法是中方的一貫口徑，亦即所有衝突矛盾的「責任全在美方」，總之美國出於自身的「衝動和焦躁」，加之以部份政客的「冷戰思維」，所以處處針對和打壓中國，甚至干涉內政，北京無辜、無奈又不得不堅決應對。正如美方「檄文」通篇批評中國，王毅的文章亦是通篇指出美方不是之處，重申中方立場。

所謂「重申」不只適用於立場，同時也適用於解決方案。王毅口中的「管控分歧」、「保持合作」、「坦誠對話」等等通通不是新奇事，經常可以在官方通稿看到，適用場合更加不限於中美角力事宜，實則還可見諸於對歐投資貿易磨擦、對印領土邊境交鋒、對日領海主權爭議等等。

美國的手想伸多長就多長？

那些論者選擇忽視「奉勸美方放棄註定失敗的干涉主義」一句，不成比例地放大「任何問題都可以拿到桌面上來談」一句，創作出言辭退讓的假象。事實是中方表態每當提到要化解矛盾，一般都會道出「求同存異、和而不同」之類正向道德原則，就此來大造文章是不足為憑的。

美國國務卿蓬佩奧。（資料圖片）

強硬不強硬都好，看的是行動而非說話，甚或用「強硬不強硬」來理解中美角力，往往都會有偏差之處。實力對比當然會影響言行軟硬程度，但與其說誰軟誰硬，不如說雙方是否有能力達成自我期許的戰略目標，劍及履及要去到幾盡，手又是否能想伸多長就多長。

講中美貿易協議，北京承諾於2年內「爆買」2千億美元產品，解除金融業的外資持股限制，並且就知識產權和農產品檢疫標準，特意修訂國內法。中方於此解讀為滿足自身改革所需，但實情也是中美經貿實力仍有顯著差距，北京決定接受「倒逼改革」這一著，未有走到「勿謂言之不預也」的決裂地步。

至於南海爭議，美國希望可以否定中國的主權主張，但撇除定期巡航宣示「航行自由」，以及在區內舉行聯合軍演，頂多就是賣武器。儘管華府近年口誅筆伐，擺出一副劍拔弩張的態勢，但似乎都自量無法在東南亞發動「新冷戰」，迄今連一個代理國都找不到，遑論要抗衡中國於區內的政經軍影響力。