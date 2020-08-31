美國「項莊舞劍」遏制中國　內地專家談如何應對

近幾年來，本來已暗湧處處的中美關係急轉直下，關稅戰打到現在還未休止，甚至連第一階段協議都無助降溫。在內地經濟輿論場，重慶前市長黃奇帆、國家「十四五」規劃編制專家諮詢委員會副主席林毅夫近來就此都多有評論。

林毅夫：貿易逆差只是藉口

林毅夫表示：「美國這麼做，項莊舞劍意在沛公，貿易逆差的問題只是一個藉口，美國是為了抑制中國的發展。」在他看來，美國是目前全球唯一的霸權，中國的崛起威脅到美國的霸權地位，因此美國意圖打壓中國。

前任重慶市長黃奇帆。（資料圖片）

「項莊舞劍」一說也是黃奇帆的觀點，他在新書中就表示，日本自二戰以來，一直是美國在國際社會政治上的附屬國、經濟上的附庸國，但當日本與美國競爭加劇時，美國對日貿易制裁依然毫不留情，所以即使中國如果對美國友好一些、軟弱一些、委曲求全一些，也不可能避免貿易摩擦。

去年9月，黃奇帆就中美貿易戰作如下評價：「如果想著送點小錢的辦法來化解，那是幻覺，人家要你的命，不是一個阿彌陀佛就能化解得了。」確實自今年1月簽訂第一階段協議，美國對華攻勢有增無減，於經貿層面擴大至打擊中國科企如字節跳動，於政軍層面則在港台疆及南海爭議中更趨活躍。

黃奇帆：「三零策略」應對「脫鉤」

哪麼要怎麼辦呢？林毅夫相信中國只需繼續深化改革開放，以自身發展惠及全球，終究可以反制華府：「如果能這樣做，美國想要孤立中國，最終也只是孤立它自己。」黃奇帆的看法亦差不多，提議用更為開放的姿態應對「脫鉤」，採取「三零策略」：零關稅、零壁壘、零補貼。

林毅夫表示，美國是目前全球唯一的霸權，中國的崛起威脅到美國的霸權地位，因此美國意圖打壓中國。（資料圖片）

有趣的是，中美第一階段協議雖然涵蓋諸多範疇，由中方以2千億爆買美國產品，到承諾修訂國內法以加強保障知識產權，但雙方就未能在產業補貼問題上有長足進展。與此同時，歐盟在中歐投資協定談判中，也將重點放在產業補貼與非關稅貿易壁壘之上。

由此可見，中美歐某程度上有意見一致的地方，但最困難的當然是在細節，受補貼的產業在上則關乎利益集團，在下則牽涉數以百萬計的就業崗位，而講到經濟運作，戰略產業和公共服務不可以單純用「拆牆鬆綁」那一套，必須要在市場競爭和政府介入之間取得平衡。最後，美歐作為已發展國家，自身亦各有產業補貼和非關稅壁壘，事事要與中國對等可說是不切實際。

任正非：把對美投資轉移到俄羅斯

改革開放超過40年，「美國因素」從來都是不能忽視的變量，而華府迄今仍是全球政經軍與科技的第一強權，中國要如何應對呢？經濟「內循環」近月為人熱烈討論，然而其間所依賴的基礎遠不止於14億人口而已。

任正非早前在上海交通大學出席座談會。（網上圖片）

不論是林毅夫，抑或是黃奇帆，他們都強調中國要做好自己的事，所謂「自己的事」就提把握「新產業革命」的機遇，以互聯網、人工智能、雲計算、5G、萬物互聯、新能源為特徵，用林毅夫的話說：「像中國這樣既擁有龐大的國內市場，又具有人力資源優勢的國家，具有『彎道超車』的優勢。」黃奇帆今年也講了類似的話，指「新工業革命帶動經濟新增長的趨勢不會變」。

話雖如此，華為創辦人任正非就預示前路不好走，因為該企業的技術研發依靠全球化平台，美英歐日均是重鎮，所以未來需要另闢蹊徑：「美國將我們納入實體清單後，我們把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。」