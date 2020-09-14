【觀察】和平不會從天降　國民黨當心畫地自限

國民黨原本推出前台灣立法院長王金平為代表，率團赴陸參與「海峽論壇」，後來卻爆發央視的「求和說」，令國民黨的訪團行程生變。持平而論，從央視這幾天將「求和說」改稱為「求取和平」，顯見北京方面已退了一步，現在球又發回國民黨手中，若江啟臣所領軍的國民黨未退讓，而繼續堅持「書面道歉」，只會令「求和說」風波陷入難以化解的僵局。

但退一步來看，本次事件的爭議核心，其實仍在於王金平事前與蔡英文的私下會面，令王金平此行究竟是國民黨的代表，又或是蔡英文當局的代表，在身分上出現多重想象空間，事後王金平帶回的成果、苦果，分別將被誰給收割、承擔？說到底，央視的「求和說」更像是一個國民黨「借力使力」的藉口，關鍵其實仍在於台灣藍綠兩黨對「兩岸關係」這隻「權力之戒」的爭奪。

好一段時間以來，兩岸關係都是台灣藍綠的「權力之戒」，並長期遭受國民黨所壟斷，民進黨雖靠着詆譭這隻戒指上台，但仍深知為求「台灣安全」，不可完全棄兩岸關於不顧，事實上，蔡英文方面這一路以來，相當積極向對岸透露訊號，希望民共之間能夠建立「不說九二共識的九二共識」，意即通過另一種表述方式，在不講「九二共識」這四個字的前提下，使兩岸能在民進黨執政下得到九二共識「求同存異、擱置爭議」的效果，卻始終得不到北京關愛的眼神，導致民進黨的戒圍始終「尺寸不合」。

如今王金平得到國民黨少主的託付，戴上了這隻「權力之戒」，希望在兩岸風險升高的情形下為和平盡一分心力，繼續維繫民間交流，但是，王金平的人脈網絡遍布藍綠在台灣根本就不是什麼秘密，儘管台灣總統府方面強調蔡英文會見王金平時並未針對王金平訪陸一事給予評論或指示，但在蔡英文已經公開坦承兩岸之間存在着「擦槍走火」風險的現在，蔡英文假如還不知道通過王金平向對岸有所表示，將是令人難以置信的。

王金平因海峽論壇而爆發了私下會見蔡英文的爭議，事實上，蔡英文吃國民黨豆腐已不是第一次，先前決定任用國民黨前台東縣長黃健庭為台灣監察院副院長，也未先與國民黨進行溝通。（陳卓邦／多維新聞）

而這也是問題之所在，王金平這一趟究竟是代表誰？在經過台灣總統府證實蔡英文王金平曾會談後，就輿論的政治想象而言，王金平已經不可能甩掉肩負蔡英文所託的質疑，而這也令國民黨落入進退維谷的局面，若王金平此行能得到令兩岸和平緩頰的效果，民進黨勢必會分一杯羹，另一方面，若兩岸和緩的效果不佳，國民黨則又要飽受綠營通過輿論所加註的「親中紅統」謾罵。總的來說，從王金平這次赴陸之行又與蔡英文有所牽扯看來，王金平只不過再次自我證明了，為什麼自己多年來始終得不到國民黨整體的支持。

王金平獲得江啟臣委託，率團訪陸出席海峽論壇，當時王金平臉上滿是笑容，可見對於擔綱兩岸溝通平台一事，頗為滿意。但事後爆發私下會見蔡英文的案外案，王金平再一次自我證明，為何自己一路走來，始終得不到整體國民黨的支持。（陳卓邦／多維新聞）

如今台灣方面已有消息傳出，國民黨將因為央視的「求和說」，在9月14日下午宣布取消出團。說到這裏，明眼人都應該理解，「求和說」只不過壓垮駱駝的最後一根稻草，王金平套上「權力之戒」後，與蔡英文、民進黨之間剪不斷理還亂的關係網絡，才是見樹之後不能忽視的「深林」，國民黨不願為蔡英文、民進黨作嫁而取消海峽論壇訪團，原因並不難理解。

但是進一步來看，當前兩岸關係已經走到需要慎防擦槍走火的田地，多維過去一再強調，「控管兩岸風險」才是國民黨餘生的價值，依藍營在兩岸關係的經營之深，想必就算不通過王金平訪陸，國民黨也能與對岸有所聯繫，就算國民黨最後決定取消海峽論壇的訪團，也應通過各種管道傳達彼此的善意以及對和平的堅持。若國民黨與江啟臣所有行動的最大指導原則，只繫於台灣選舉政治的博弈，而非兩岸和平的大是大非，收回「權力之戒」坐看王金平獨角戲，恐怕才是畫地自限的不智之舉。