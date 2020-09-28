【觀察】台官方警吿藝人赴陸　不斷限縮的兩岸交流還有「錢途」嗎

隨着大陸「十一國慶」將至，官媒央視9月26日在官方微博公布9月30日「國慶晚會」的表演名單。名單可見台籍藝人歐陽娜娜將與香港、大陸藝人合唱開場曲「我的祖國」。此外，台籍歌手張韶涵也將在該晚會，與其他大陸藝人合唱抗疫宣傳歌曲「守護」。

對此，台陸委會於26日晚間對外表示，「國人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處」。而台灣行政院長蘇貞昌則以酸語說「有些人享受台灣的自由、民主與健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評」。

台灣藝人上官方節目並非首次，知名藝人周杰倫、蔡依林都上過央視春晚，而大陸綜藝節目也常見台灣藝人身影，兩岸民眾其實都習以為常。陸委會這次的「不點名警吿」實屬罕見，而背後原因可能有以下幾點。

首先，是時間點的因素。當前兩岸局勢陷於越來越緊張和對立的狀態，而這個趨勢在短期內顯然無法和緩，因此在敏感時間點期間，陸委會以最高標準來警吿在大陸發展的藝人，勿違反台灣當局的兩岸條例相關規定，也是變相為之後在陸發展的藝人或企業立下政治紅線。

蔡英文9月22日赴澎湖視察駐防當地的台灣海軍子儀艦，與艦上官兵合影時，後方發射架上的防空飛彈為戰用彈，而非訓練用彈，秀肌肉的意味十足。（中央社）

其次，是活動的特殊性質。央視「國慶晚會」 可視為中共官方的宣傳活動，而參加該活動的台灣藝人可能被詮釋成參與政治活動，間接影響兩岸關係。而這和台灣藝人在大陸內參加演藝活動、承接商業廣吿，甚至是時下最流行的「直播帶貨」有着本質性的區別，因此參與政治節目的台灣藝人成為台灣陸委會的喊話對象。

最後，是藝人的影響力。在兩岸對立的情況下，台藝人出席大陸政治活動，衍生出替「一國兩制」背書、對台灣進行統戰的宣傳作用，而這將大大打擊台灣民眾的「抗中士氣」，而這便是陸委會口中的「中共對台統戰樣板工具」。

以往，台灣社會對於藝人赴陸發展早已見怪不怪。對藝人來說，雖然接受「一中原則」是「錢進」大陸的必要前提，但大部分藝人都能拿捏尺度「明哲保身」，儘量避免政治表態或碰觸政治議題成為「眾矢之的」，畢竟在兩岸對立的情況下，怎樣的說法都很難「兩邊討好」，如果說「沉默是金」是遊走兩岸的最高原則也不為過。

而據央視官方透露，一年一度盛大的國慶晚會已經在北京完成錄製工作。節目播出後，屆時台陸委會將會如何定調、以何種標準和法源進行開罰也將成為兩岸的關注點。而隨着兩岸關係不斷緊張，台灣陸委會對於在陸台人的政治監督會否不斷緊縮，仍有待觀察。