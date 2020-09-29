內循環與外交戰交加　黃奇帆為何樂觀展望？

在討論經濟「內循環」時，中國官方反覆強調一點：內循環不是閉關鎖國，中國會持續提升開放水平。當中的考量十分現實，作為「世界工廠」的中國受惠於全球化產業鏈，引進能源、原材料、中間商品、科技、人才與管理方式，若果走回頭路推行閉關鎖國，無異於是「斬腳趾避沙蟲」，為免「卡脖子」而無視成本效益與分工優勢。

作最壞打算不等於打定輸數

實則近幾年來講外部環境惡劣，講來講去主要都是美國在鬧「脫鉤」，其他國家或是從中漁利，或是不情不願，緊跟著華府亦步亦趨的絕無僅有，封殺華為拖了個兩三年，威逼利誘扭盡六壬才換得到日英加澳紐這5國明確跟從，歐盟的態度仍是模棱兩可留有餘地。

任正非早前在上海交通大學出席座談會。（網上圖片）

有見及此，美國以外的世界各大經濟體根本未揚言與中國「脫鉤」，甚至反對華府動搖全球經貿秩序的強勢行徑，北京又哪會有為「防患於未然」而先行閉門趕客的道理呢？

無可否認，改革開放成果蜚然，其間引入西方陣營的資本、技術與經驗是不可或缺的因素，而美國正是西方陣營的領袖。隨著中美關係每況愈下，為求作最壞打算，自行攻堅核心技術是理所當然，但在最壞的情況來臨之前，局勢還是千變萬化之時，中國於消極一面可防止西方陣營群起而攻之，積極一面高可加強促進中外合作的基本方針，於華府重壓之下突圍而出，甚至反守為攻順勢促成全球產業鏈「去美國化」，毋須早早就打定輸數低估自身外交實力。

「中國人才濟濟但仍要全球找人才」

外交戰之所以重要，實情是由於中國的科學水平還是「站在巨人肩上」，華為創辦人任正非就於去年直言：「過去的方針是砸錢，晶片光砸錢不行，要砸數學家、物理學家等。但又有多少人還在認真讀書？」

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？（美國法官出手阻止TikTok被禁下載）：

+ 8 + 8 + 8

中國的科技應用有獨步全球之處，但在商品化賺大錢背後，科研基礎卻是仰賴於人，而一時間單靠自身追趕是遠水不能救近火，任正非就同樣很直白地表示：「光靠一個國家恐怕不行，雖然中國人才濟濟，但還是要全球尋找人才。完全依靠中國自主創新很難成功，為什麼我們不能擁抱這個世界，依靠全球創新？」

形勢雖然充滿挑戰，但個別官方專家還是持樂觀態度，例如重慶前市長黃奇帆。他於9月23日出席新基建新經濟高峰論壇時便表示：「新基建為數字時代中國的產業創新、制度創新奠定了基礎，大量新的產業形態、商業模式將不斷湧現，社會治理的效率不斷提升，數字時代的財富效應將助推中國GDP走向全球領先，並進一步推進中國引領數字革命。」

新基建能否「換道超車」成關鍵

根據其意見，中國適逢第四次工業革命，屬於新舊基建交替的關鍵時期，大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈跟網路（互聯網、移動互聯網、物聯網）五位一體，黃奇帆又引述數據指：「僅在航空、電力、醫療保健、鐵路、油氣這五個領域如果引入數位化支持，假設只提高1%的效率，那麼在未來15年中預計可節約近3000億美元，平均每年約200億美元。」

重慶前市長黃奇帆近日頻頻亮相，講解中國經濟「內循環」。（資料圖片）

由是觀之，「內循環」與「外交戰」雖然互為表裡，但至於外交戰的份量有多重，當中就不得不去考慮未來科技的發展性質，而最關鍵的問題是新科技與舊科技的關係：到底是如智能電話般建基自電腦與互聯網，新事物亟須脫胎自舊事物，抑或如印刷傳媒與互聯網傳媒般，兩者運行於各自的技術平台，功能類近互相競爭，新事物大有迅速取代舊事物之勢？

假如答案偏於後者，中國確實有可能較小受外交戰制肘，兼且於全新的技術平台上實現「換道超車」，黃奇帆即認為：「人類社會經歷了三次工業革命，目前正在興起第四次工業革命，也可以稱為數位革命。前兩次工業革命，中國都錯過了，第三次中國趕上了，但只是參與而已。面對第四次工業革命，中國不僅僅是要參與，也要成為引領國之一。」