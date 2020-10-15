【觀察】十年來頭一次　中共對台情報單位明確喊話

「勿謂言之不預也」，意思是把話說前面、「不要說沒跟你說過」，這是大陸外交場上一種嚴肅警吿。

就在10月15日上午，《人民日報》刊登了「站在歷史正確一方——吿台灣情治部門書」一文。在連續數日大陸爆出台灣間諜新聞後，官方媒體刊登了這樣一篇文章。文章用的名字是「安平」，按照大陸官方媒體的取名邏輯來說，很可能刊文者是大陸國安部門。

也就是說，這很可能是大陸國安部門對台灣情報部門的喊話。

文章內容，甚至明確到喊話，如「奉勸台灣情治部門，不要被台獨的陌路戰車綁架」、「歡迎台灣情治部門中擁護統一的有識之士，有機會多到祖國大陸走一走」等話語，且直接批評台灣情報部門「軍心渙散、人心分離、士氣低落、各為其主、各自為戰、賣官鬻爵」等。

對台灣而言，有幾點需要注意。

10月12日，中國央視播出台灣間諜以學者身份套取情報一案。（央視視頻截圖）

其一，大陸官方媒體使用「勿謂言之不預也」，這不是隨意能使用的詞。

「勿謂言之不預也」，意思是把話說前面、「不要說沒跟你說過」，這是大陸外交場上一種嚴肅警吿。近二十年來也就是大陸偏民粹的媒體常使用，官方媒體如此說，是很少見的。

過去大陸官方媒體《人民日報》和新華社用這一詞次數不多，若用了代表雙方關係惡化到一個點。比如1967年新華社在文章結尾使用了「勿謂言之不預也」一詞，而後抓捕了多名來自蘇聯的情報人員。1969年，中蘇之間的珍寶島戰爭爆發。

近年來說，《人民日報》在2019年時刊發評論文章《美方不要低估中方反制能力》，署名「五月荷」，也提到了這句話。這句話不代表「就有戰爭」(且要看署名者、刊登者是誰)，有時就是警吿意味，但這詞出現明確代表雙方關係惡化到了一個程度。

台灣學者蔡金樹於今年7月獲刑4年。（央視）

其二，該篇文章已經明確到對台灣情報部門人員喊話之程度，且通篇文章強調「台獨」而非「台灣人」，雖說大陸過去本就把「台獨」和「台灣整體」分開，但此篇文章凸顯後續大陸若有動作，會有非常明確的針對性。儘量不傷及「台灣整體老百姓」，但會精準打擊。

其三，其實台灣百姓來往兩岸者眾多，自1992年到2019年，已累計發出超過兩千萬本，擁有台胞證的台灣人預估有過一千萬。在近年「天然獨」世代來往兩岸更不稀奇，這些年輕人大多也不會因為身在大陸就「改變認同」，但這並不是大陸所在意的。

中共會針對的是「台獨組織」或「台獨組織拉人蒐集情報」，當前情況某方面也是吿訴在大陸的台灣人，單純工作、賺錢就好，別攪進這些政治組織或被政治所利用。

整體而言，在中美台當前關係、及未來可能發展方向來看，兩岸風險上升已成定局，且大陸當前也並不指望台灣內部政治生態，產生任何轉變。