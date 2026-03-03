元宵好去處｜8大人氣求姻緣勝地：連吳君如都朝聖、超準姻緣石！

【元宵好去處/香港求姻緣好去處】來到正月十五元宵佳節，除了吃湯圓，與親朋好友共聚外，無論是單身女生或是名花有草的女生，想戀情、人緣順利的話，不妨到香港各大靈廟拜月老求姻緣，為新一年求得良緣。即使妳不迷信，但躲在家中什麼也不做又怎會有進步呢？一於行個大運，寓走動於「求姻緣」吧！



月老怎麼拜？

想要尋覓良緣，除了可以看通勝是否參拜吉日外，如果在農曆正月十五元宵節、農曆七月七日的七夕，以及農曆八月十五的月老誕，這些日子更是求姻緣的最佳時機！

拜月老時大家可以順便帶些甜食、鮮花或水果以示心意，再根據廟內的規則參拜，參拜時要記得誠心地報出自己理想對象的條件，避免說出空泛的形容詞，這樣才能讓月老更容易為你牽起良緣紅線。

元宵好去處｜香港求姻緣勝地1. 「潮聖」上環廣福義祠​！

要說到香港求姻緣的廟宇，當然不少得上環的「濟公廟」——廣福義祠（又名廣福祠、百姓廟）。這可說是明星也熱捧的廟宇，在廟宇頂上掛滿的塔香，更不難發現明星名人的名字，據說，張國榮、吳君如、王宗堯、李佳芯等都是其善信。廟內除供奉濟公之外，還有和合二仙、地藏菩薩、月老等神祇。而最重要的是不少善信都說這裏求姻緣很靈驗呢！

現時廣福祠外牆漆上一片囍慶的紅色。(IG@lioumonn)

想求姻緣的女生，可以拜和合二仙，都是庇佑姻緣的神祇。相傳有對兄弟分別叫寒山和拾得，本來是文殊及普賢的菩薩轉世，玉皇大帝為考驗二人，就變了一位白蓮姑娘出來，令他們同時愛上她。得知真相後，二人都願意出家為僧，白蓮亦被兩兄弟情所感動，幫助二人建寒山寺。至此，兩兄弟並稱和合二仙，相傳只要向二仙許願，就能得到美好姻緣。

當年2018年廣福祠重修計劃，你喜歡這個外牆嗎？（愛不同藝術_i-dArt@Facebook）

當年在2018年廣福祠重修計劃，更邀請藝術家鄭嘉恩重新設計祠廟外牆，得到不少人前往打卡，不過現時已經重新刷回原來的紅色了。

元宵好去處｜上環廣福義祠

地址：上環太平山街 40 號濟公廟



元宵好去處｜香港求姻緣勝地2. 寶雲道姻緣石

筆者在大學時期，也曾跟幾位女生寓行山於「求姻緣」，來一睹有名的姻緣石。當天我們沒有跟足參拜步驟，只是隨心地摸摸姻緣石，所以也不確實它是否靈驗。不過，與好友行行山吹吹風，再遊覽姻緣石，亦是很不錯的假日活動。

有一說法姻緣石形狀似男性性器官，故有「求子嗣得子嗣」之名。(民政事務總署)

據說「姻緣石」是一塊能使人「求配偶得配偶；求子嗣得子嗣」的神奇石岩。相傳在二戰結束後，一名女子與當時期的一名日軍相戀，但卻遭受家人反對而私奔到山上。有說二人在大石柱旁殉情，亦有說他們餓死在山林最終化為石頭。期後，他們報夢給北角一帶的婦女，表示會庇佑來拜祭他們的有情人。

據傳千億新抱徐子淇曾拜這姻緣石。若然大家也想參拜的話，可在參拜上香後，再焚燒寶燭，並轉風車，最後在姻緣石前報上自己的名字及出生年月日便可。參拜後需要收好姻緣符，這樣便會容易遇上正緣。

元宵好去處｜寶雲道姻緣石

地址：灣仔寶雲道中段姻緣石



元宵好去處｜香港求姻緣勝地3. 來自女巫的祝願 - 荃灣金花廟

荃灣的金花廟亦是本地的人氣姻緣廟。在這廟內供奉了3位神明，包括金花娘娘、天后和觀音。而傳說金花夫人是廣州的一位少女，十來歲已做了女巫。一晚她突然失足跌入仙湖內溺斃，而死後屍體數日不腐反而更發出異香。不久湖中更浮出一具與她樣貌相似的木偶，當地人後來更將木偶供奉為神。金花娘娘是專門負責姻緣、求子的神明，主要保佑夫妻和合，亦可幫助夫婦求子，據說得到金花娘娘的幫助後，得子成功率可高達八成呢！

（openlife.com.hk）

當然以上都是傳說故事，好姻緣除了靜心期待，也靠女生們在生活中努力活出精彩人生，吸引真命天子注意呢！

元宵好去處｜荃灣金花廟

地址：荃灣青龍頭村白沙灣金花夫人廟



元宵好去處｜香港求姻緣勝地4. 嗇色園黃大仙祠

不少人都會到黃大仙祈福，原來那裡也有個月老神像，讓單身男女都能前往祈求愛情。參拜月老時，可以攜同鮮花或水果，在取得紅線後，再走到月老面前，說出自己的名字和參拜原因，如果想求男伴，可從「玉女」前走向「金童」，若想求女伴則是相反方向，期間再說一次名字、籍貫和居住地便可。

元宵好去處｜求姻緣勝地4. 嗇色園黃大仙祠 (嗇色園)

參拜月老時，可以攜同鮮花或水果。(嗇色園)

元宵好去處｜嗇色園黃大仙祠

地址：香港九龍黃大仙竹園村二號



元宵好去處｜香港求姻緣勝地5. 吉澳天后宮

香港有著不少古樹，而位於新界北區的吉澳天后宮，那裡有棵屬細葉榕的「姻緣樹」，相傳有對年輕情侶，男方被海盜擄走，於是女方一直在樹下苦等，即使有天大樹被雷劈中，她仍不願離開，並感動上天，最後男方成功逃脫游水回到吉澳。村民其後因意將該樹取名為「姻緣樹」。

元宵好去處｜求姻緣勝地5. 吉澳天后宮 (民政事務總署)

向「姻緣樹」祈願的方法有很多。有指樹被劈中後，仍生枝發芽，樹根還長出地面，形成心形環狀，因此只要向那裡投幣並穿過，姻緣便能如願。此外，亦有說可以坐在樹下，等待飄落樹葉，抑或伸手抓住飄落的樹葉，都可覓得好姻緣。

向「姻緣樹」祈願的方法有很多。(漁農自然護理署)

元宵好去處｜吉澳天后宮

地址：吉澳西澳村



元宵好去處｜香港求姻緣勝地6 .慈雲山姻緣石

如果你不想人逼人，又或者不想被繁文縟節所束縛，除了灣仔的姻緣石外，九龍亦有一塊鄰近黃大仙廟的姻緣石！這塊位置較隱蔽的姻緣石，沒有過多的儀式，據說只需閉眼許願，誠心祈求後伏在石上，再從石縫間望去，就能得到未來情人的啟示。

元宵好去處｜慈雲山姻緣石

地址：慈雲山觀音廟旁邊



元宵好去處｜香港求姻緣勝地7. 林村許願樹

提到祈福許願，相信不少人會聯想起已經有百年歷史的數棵林村的「許願神樹」 ，一地可以祈求家宅、事業以及姻緣，相傳拋牒拋得越高，願望實現的機會就越大。雖然現時只有仿真樹可供拋寶牒，大家只需將姓名、出生日期及願望寫在寶牒上，誠心許願後將寶牒拋出，直到能夠成功掛在樹上即為成功。

元宵好去處｜香港求姻緣勝地7. 林村許願樹（香港旅遊發展局）

元宵好去處｜林村許願樹

地址：大埔林村許願廣場



元宵好去處｜香港求姻緣勝地8. 坪洲仙姐廟

路經坪洲的話，不妨到僅存保留「拜七姐」（供奉織女）習俗的坪洲仙姐廟一逛！坪洲的七姊廟建一九五四年，跟據廟主持周家後人途述，其公公在一次出海捕魚時，網得木雕像一個，回家後給孫女兒作玩具玩耍，其後，七姊報夢周老太雕像乃七仙姊的化身讓周家建廟供奉，以保佑島上居民。異與其他仙姐廟，這邊是求子與祈求桃花的。除了元宵節跟七夕，大家亦可以選擇在七姐誕的前夕（即七月初六晚上）過來參拜。

元宵好去處｜坪洲仙姐廟

地址： 香港坪洲島坪利路



同場加映：好玩的「京都戀愛石」

香港以外，世界各地也有不少祈求姻緣勝地，當中不少得京都清水寺。清水寺有兩顆相距10米的戀愛石，名為「戀愛占卜石」。相傳只要在一顆戀愛石前，閉上眼睛默念對象的名字，再憑直覺往前走，如果沒被其他人阻礙而走到對面的戀愛石，戀愛心願就會成真！女生們下次旅行到京都時，不妨到訪看看吧！

元宵好去處｜京都清水寺

地址：京都市東山區清水一丁目317

