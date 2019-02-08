直到現在，靠近心儀的人，還是會面紅心跳，告白的一刻更是忐忑又期待。告白不只是開始一段關係的契機，也是維持溫度的愛情練習。

周杰倫與昆凌：心思、驚喜、陪伴證明一切

周杰倫與昆凌為拍攝婚照到訪了德國天鵝堡等三個浪漫的城市（周杰倫Facebook）

猶記得轟動一時周杰倫與昆凌的英國千年古堡婚禮，穿著訂製的華麗婚紗，頭戴皇冠的昆凌猶如童話中的公主。兩人的婚照更是到訪了德國天鵝堡、捷克布拉格與法國巴黎三個浪漫的城市，把昆凌寵成公主的周杰倫當然連求婚也是驚喜滿分。

昆凌於節目上透露，在周杰倫打算求婚那天，兩人原定要到餐廳吃飯，但她卻因天氣太冷不願外出，一直拒絕他堅持到餐廳吃飯的要求，最後昆凌便半推半就的沒怎樣打扮來到餐廳。沒想到準備點餐時，餐廳便有人求婚，從鄰座開始，慢慢的每一對情侶陸續地上演求婚一幕。這時昆凌還未反應過來，便已驚覺周杰倫開始求婚，又驚又喜的感動答應了。事後她笑言，要是當初周杰倫能暗示一下，那她會打扮得好看一點，畢竟求婚也是一件人生大事。

雖然周杰倫在舞台上氣勢十足，私下其實是個體貼細心的男人。像是交往的時候，工作再忙只要情況允許，周杰倫也會親自接送，讓昆凌至今仍非常感動。

張繼聰與謝安琪：學會讚賞、站在對方的立場

張繼聰與謝安琪結婚多年，四人家庭一直幸福甜蜜（IG_kaytse）

張繼聰與謝安琪結婚多年，四人家庭一直幸福甜蜜。回想當年傳出兩人奉子成婚的消息後，兩人的關係一直不被看好，加上四起的流言，有誰又會想到他們現在關係更勝從前。在這個婚姻早已變得脆弱的社會裡，仍是有值得我們相信的愛情。

在兩人結婚10周年的紀念日上，張繼聰在網上發表了深情告白﹕「感謝你成為我的妻子及最好的朋友。晃眼十年，因為有你同行， 就算走過高山低谷，我都覺得沿途風光明媚。能夠有如此靈魂伴侶，讓這趟地球之旅變得幸福圓滿放心，我會繼續係我地嘅婚姻生活裏面攪笑，令你繼續成為快樂的太太，Happy 10th anniversary, I love you honey」

不論在一起多久，也不要把對方的付出視為理所當然。要懂得互相讚賞、感恩，站在對方的立場上理解並體諒對方，才可以一直保持愛情中的溫度。

陳豪與陳茵媺：對伴侶的感謝不要只收藏在心中

結婚週年時陳茵媺貼出在巴黎拍的結婚照並說：「巴黎是永遠我最喜愛嘅地方，你是永遠我最喜歡的人！」（IG_aimeechan_official）

陳豪與陳茵媺結婚六年，三年抱三，兩人同樣熱愛小朋友，陳茵媺更是為了家庭暫時放下事業。陳豪曾形容陳茵媺是他的天使，令他的人生充滿愛和陽光，完整了他的人生。兩人雖然各自在忙，但都是共同為家庭付出。陳豪忙著工作為了給家人最好的生活；而陳茵媺則細心打理家庭，照顧小孩。陳豪曾言家庭是他的動力也是他充滿愛的庇護所。

無論工作多忙，他們也一定會空出時間享受二人世界，每年都會去一次只有他們兩個的旅行。兩人維繫感情的方法就是把愛說出口，對伴侶的感謝不要只收藏在心中，就如兩人經常在IG放閃，結婚週年時陳茵媺貼出在巴黎拍的結婚照並說：「巴黎是永遠我最喜愛嘅地方，你是永遠我最喜歡的人！」

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。