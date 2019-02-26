【塔羅占卜】愛一個人不容易　戀愛中的你會容易感到迷失嗎？

人生總會愛上好幾個人，經歷過好幾段愛情。或許愛得轟轟烈烈，又或是淡然無味。面對愛情這回事，有些人適應力很強，失敗過後已清楚知道前行的方向，但亦有些人縱然拍拖無數，仍然兜兜轉轉，不知何時才是幸福的終點站。

(《等一個人咖啡》劇照 )

戀愛就像進入了迷宮一樣，隨時感到迷惘、沮喪和失意，想知道自己是否容易迷失在愛情的世界中，不妨就以塔羅來解答吧！

憑直覺從以上圖片選一張牌 ，從以上塔羅牌中三選一，看看你在愛情中的迷失程度。

A） Six of Pentacles ：迷失程度50%

牌中的天秤兩邊帶著相等的價值，意味着這一類人在愛情當中會比較計較，迷失於一堆計算之中。即使是戀愛的時候也非常著重付出與收獲的比例，往往以理性過頭的態度談戀愛，認為先要有對方給予的收穫才會認真付出。沒有全心投入戀愛而過多的計算，因此常忽略了真正的愛情所需，也會因而責怪自己沒有好的遭遇。

迷失程度50% 的你很多時侯也不懂得從過往逝去的愛情中成長，屬於兜兜轉轉的人。 建議多著重感受愛情帶來的溫度，不要專注於計算和衡量對方跟自己的付出與收獲，因而錯過了值得珍惜的愛情而令自己後悔。

B ）Page of Cups ：迷失程度多於80% 牌中顯示了一個頭髮混亂的人。因為頭髮也代表着思緒，也表示着這類人在戀愛中時常會感到迷失。 另外認真對待愛情的你，在戀愛當中會常常被另一半的情緒牽引，迷失程度多於80%。 一旦遇着玩弄感情的人時，更會容易失去理智，就像杯中的魚一樣，時常把自己陷入困境之中，不安的情緒也無處可逃。明知是不合適、會傷害到自己的愛情、建議學會嘗試放下，這才是放過自己，亦給情感找出口的最好方式。

C）Two of Rods：迷失程度少於20% 牌中的人帶著清澈的眼神望着更遙遠的地方，代表選這張牌的人，在戀愛中很少機會會感到迷失。因為這一類的人在每件事件都會以宏觀分析，放遠目光。 另外牌中的海面雖有波浪，但其實是表示着即使戀愛中的你在愛情遇上風浪或困難，你會主張二人共同解決問題，而非單獨承受感情的阻礙，重視伴侶間的彼此溝通。迷失程度少於20%的你，在愛情中不容許自己糊裏糊塗地過日子，對感情態度積極而且追求清晰的戀愛的關係。

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