樹木希林丈夫　內田裕也距6個月逝世　由一見鍾情到家暴愧疚的愛

日本女演員樹木希林於2018年9月逝世，而她的丈夫內田裕也亦跟隨她的腳步，於昨天（17/3）凌晨時份與世詳辭，終年79歲。 二人的關係雖然複雜，但內田裕也曾說過人生最引以為傲的，就是與樹木希林有過一段親密關係。

內田裕也於17/3與世詳辭，終年79歲。(Pinterest)

一見鍾情下結婚，可婚後卻只有悲情

內田裕也為搖滾歌手出身，一生熱愛搖滾音樂，也十分衝動而行，遇上了他認為對的事就會付諸實行，就像1971年他遇到了樹木希林，對她萌生了一見鍾情的感覺，一瞬間便展開了追求行動。二人只是短短交往了5個月的時間便結婚，更於結婚典禮上穿上牛仔服裝完婚，二人這種不理旁人、想做就做的浪漫成為當時轟動一時的熱話，外界都對他們的愛情篇章充滿羨慕感。

可惜，或許是過於衝動，他們的浪漫故事也僅到此為止。

內田裕也與樹木希林相戀5個月便結婚，也是樹木希林第二段婚姻。（網上圖片）

生活苦得希望捅他一刀，然而卻不肯離婚

雖然1976年誕下愛女內田也哉子，結婚後的日子未如當初所想浪漫順心。內田裕也因火爆性格而對樹木希林多次進行家暴，而鬧上住處附近的警局，嚴重得讓警察也意會到只要聽到有女性大叫的聲音，便是樹木希林被施暴，需趕過去制止這行為的時候。對於長期被家暴，樹木希林曾於訪問提及過那是一段痛心的經歷：「甚至想趁丈夫睡覺時捅他一刀，不過因為討厭進監獄，我也只是想想罷了。」

即使內田裕也於婚後曾多次對樹木希林進行家暴，但樹木希林仍堅決不離婚。(Pinterest)

縱然難受，但樹木希林亦堅決不離婚，即使於1981年內田裕也向當地區役所提交了離婚申請，可還是遭樹木希林起訴成功，判決離婚申請無效，於是二人只能展開分居生活。旁人也不明白為何樹木希林不離婚，更認為如果在以後的人生能與內田裕也脫離關係，大概會有一段好的開始，直至樹木希林道出：「喜歡一個人，就應該喜歡他的全部。」哪管內田裕也向她家暴、與前度糾纏不清，她都全接受，更為對方說好說話，讓人明白到她那份愛是多麼的重。

對於內田裕也而言，樹木希林是最強的妻子。(Pinterest)

樹木希林（vcg）

因樹木希林患乳癌，再度走入大家的人生

2004年，樹木希林患上乳癌並進行右乳房切除手術，令分居多年的內田裕也重新關心她，更開始重新聯繫起來，此時旁人又再次出現不理解，不理解明明已在生活上離開了這個人，不用再過以前的日子，為何又要再一次與內田裕也扯上關係？那怕只是老朋友的關係。

後來，樹木希林於綜藝節目《徹子的房間》回答主持人，丈夫是對她人生影響最大的人，並在腦海中一直揮之不去，樹木希林曾經認為：「一定要趁著年輕時趕緊結婚，不然等到你可以分辨事情好與壞時，就不會想結婚了。」即使在她後來的婚姻經歷過壞事情，當她被問到有關重生的問題時，她則回應：「如果來世，我有一個重生的機會的話，無論如何我都會時刻警惕自己，不能再與這個人相見。」

只因她認為來世只要再遇見內田裕也，也不會有所改變，還是會愛上他，還是會與他結婚，然後重複今生的生活、經歷。

日本國寶級女演員樹木希林，曾演出多部膾炙人口的電影，細膩的感情演繹像是他對婚姻無盡的包容。（點圖回顧＝＝＞）

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內田裕也和樹木希林曾共同拍攝了一個廣告，講及他們的婚姻關係。當中的對答大概只有二人才明白固中的情感。（YouTube截圖）

內田裕也：我由衷地向她道歉

樹木希林對內田裕也的愛是矢志不渝，雖然未知內田裕也對對方的愛也是否一樣，但從他訪問中提到：「當然是很喜歡她，但真的很可怕。她是史上最強的母親、最強的女演員、最強的妻子。我雖然不會向她下跪，但是我一生都會以最搖滾的精神由衷地向她道歉。」肯定的是，內田裕也同樣對樹木希林有一份難以釋懷的感情。

2018年9月，樹木希林逝世翌日與出殯當天，內田裕也坐輪椅現身，並在火化後，把「妻子」（遺骨）帶回家。同時，由於樹木希林生前曾為他的自身紀錄片《搖滾靈魂 内田裕也》擔任過旁白，令他的紀錄片變得更完整，內田裕也道：「我很高興和你（樹木希林）一起出現在屏幕上，謝謝你。」，亦透過事務所發文指出：「因為你經常幫助別人，為人祈禱，為別人獻出一切，相信是天國召喚你回去。辛苦你了，請安心睡吧。你是一個十分優秀的女性。」

縱然在一起時沒有珍惜，做出了傷害對方的事情，但無可否認，內田裕也曾經也真心愛過對方，以至在生命的後期，即使關係不同了，樹木希林在他心中依然是最好的那個人，對她難以忘懷。