【情侶相處】AA制不是唯一方法：同居之前，我們認真地談談錢吧！

關於同居,我曾這樣想像著,在週六的早晨小小賴床,他會把我從床上抱起來,我們一起梳洗,然後手牽手到巷口吃早餐。甚至,我已經準備接受最真實的他,譬如眼角擦不乾淨的眼垢、睡覺時禁不住的打呼。但是回歸到現實生活,關於錢,我不敢有太多想像,甚至不敢去談。總覺得一旦談了,感情就會開始破裂⋯⋯

如果愛一個人,千萬不要與他同居或是結婚。維持一個遼闊的距離,偶遇,可以愛慕的目光致敬,輕俏溫柔,不著邊際地問:「好嗎?」 亦舒

常常聽別人說,同居是進入婚姻前的必要試煉,在同居階段,你會與一個人朝夕相處,這時候過去單純交往可以隱藏的生活習慣,將會無所遁形。有些人會因為同居而決定不結婚,當然,也有人因此而攜手共度一生。

情侶在交往一段時間後,偶爾會冒出「或許可以試試看同居?」的想法,你會開始想像那樣浪漫美好的畫面,譬如你們決定在週六的早晨小小賴床,他會把你從床上抱起來,你們一起梳洗,然後手牽手到巷口吃早餐。

撇開浪漫的情節,你甚至已經做好準備,要看見真實的他,也讓他看見毫無隱藏的自己,例如他眼角擦不乾淨的眼垢,自己睡覺時禁不住的打呼。

以上種種讓你對同居生活產生期待,但回歸到現實生活,你或許也開始在想,該怎麼處理錢的問題呢?從大方向的如何分帳,如何繳房租,到細節的買菜錢怎麼分、沐浴乳該誰買,都可能是引爆同居導火線的問題。

有些伴侶會選擇用最直接公平的方式:AA 制,來處理所有錢的問題。但親愛的,我們想告訴你,AA 制可能是一個辦法,但不是唯一。

AA 制以外的其他想像:親愛的,讓我們民主地談談錢

BBC 在一文章(<The good, the bad, the ugly: Finances of cohanitation>)提到,很多同居伴侶會選擇讓所有財務都平均分攤,但這可能會造成問題,例如一方賺的錢較少,AA 制就有可能造成他的負擔,不滿的情緒可能應運而生。這時按照個人財力區分也是好方法,文章中引述了一對情侶的作法,他們製作共同的財務表單,追蹤超過 100 美元的花費,若超過這個額度,就會照六四比例分攤。

或許比起馬上決定帳目如何拆分,先邀請你的伴侶坐下來,用一個下午的時間,好好的,來談談你們理想中的同居生活。

AA 制以外的其他想像:親愛的,讓我們民主地談談錢(《藍色海洋傳說》劇照)

理想生活可以放很大來談,例如希望不論再忙,都要一起吃晚餐/早餐、希望週末能一起出外散步,在巷口晃晃也可以、希望週六晚上可以一起窩在沙發上看 Netflix;也可以聊到很枝微末節的事:習慣幾點入睡、浴室拖鞋和室內拖一定要分開、垃圾一週至少倒三次⋯⋯

接下來可以對照你們此刻的狀態,工作時間、精神力氣能夠達到理想同居生活嗎?生活習慣哪些能為對方改變、哪些沒辦法?若沒辦法,該如何折衷?

理想與現實之間的落差,正是伴侶之間要處理的問題,也是建立共識的開始。這時候,你們就可以敞開來談錢的問題,心理學博士 Leon F Seltzer 認為,在與伴侶談錢時,一定要保持開放、同理、真誠的心態,因為這場對話不是為了爭誰的金錢觀正確,而是了解彼此對於錢的想像。

理想生活可以放很大來談,例如希望不論再忙,都要一起吃晚餐/早餐、希望週末能一起出外散步,在巷口晃晃也可以、希望週六晚上可以一起窩在沙發上看 Netflix(Gettyimages)

編輯詢問了三位目前正與伴侶同居的女孩 A、女孩 L 以及女孩 M,她們也曾和伴侶有過這些生活瑣事煩惱,來看看她們用了什麼方法,找到與伴侶、金錢之間最舒適的關係,以及她們會如何建議考慮走入同居關係的你。

劃分彼此的負責區域

從個人生活到兩人生活確實不容易,不妨想像成兩人將一起構築一個新的生活,那麼從傢俱的顏色到沐浴乳的牌子都可能需要適應、協調與討論。

女孩 M 與 A 建議可以先劃分自己的負責區域,假設你是很在意、有固定使用的梳洗品牌的人(或者是沒辦法接受一罐包辦洗髮沐浴的人),那就可以與對方溝通,以後由自己來負責添購沐浴乳、洗髮精;而伴侶也可以找到自己在意的生活細節分配權責。

與對方溝通自己在意的生活細節、劃分彼此負責的生活區域,是為了讓自己的一切行動更心甘情願。很多時候我們會落入「為什麼他都不去修壞掉的燈?」、「為什麼要買這個牌子的洗面乳?」、「為什麼他都不願意出錢佈置家裡?」的抱怨裡。藉由規劃彼此的負責區域,你會知道對方所在意的,對方也會知道你不在意的。在金錢之前,清楚了解為彼此付出後,自己會獲得些什麼,這才是最重要的。

藉由規劃彼此的負責區域,你會知道對方所在意的,對方也會知道你不在意的。(Gettyimages)

善用科技,維繫你們的關係

構築共識後,實際面的金錢問題就可以利用科技解決。女孩 L 分享了自己很喜歡的分錢 apps——Splitwise,像是房租、電費要均攤,或者是伴侶間借還錢的問題,她都可以使用這款 app 記得清清楚楚。

譬如你今天先代付了房租,就可以把這筆帳記到 Splitwise 裡,標記是自己出錢,Splitwise 會幫你計算對出方需要分攤的費用。若不是平均分攤,還能按比例來計算每個人需要出多少錢。

能夠讓機器處理的,就別用大腦記憶(更何況大腦記憶偶爾還會出錯)。好好利用科技,也能降低伴侶間爭吵的機率喔。

從個人生活到兩人生活確實不容易,不妨想像成兩人將一起構築一個新的生活,那麼從傢俱的顏色到沐浴乳的牌子都可能需要適應、協調與討論。(《金秘書為何那樣》劇照)

同居,是學習包容對方的課題,也是練習為自己的付出感到快樂、滿足的過程,因為心有嚮往,你們都在各自的角落,構築、搭建彼此對家的想像,一塊一塊的拼起來。

在同居時,金錢是否公平分擔,並非維繫和諧關係的唯一解方。而是在金錢背後,你如何看待彼此的付出,以及你們對彼此的期待是否有達成共識,這才是最重要的。

【本文經授權轉載自「女人迷」,原文:親愛的,同居之前,讓我們好好的談談錢】

