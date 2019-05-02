汪明荃結婚10年激罕IG放閃　羅家英曾多次求婚失敗　全靠體貼融化

汪明荃（Lisa姐）和羅家英（家英哥）的愛情，向來十分低調，昨晚是兩人的結婚十周年，雙雙於社交網站，分享「撐枱腳」合照。家英哥還留言補充，指「願健康快樂、長壽」和「永遠永遠」，而阿姐亦註明「羅先生和羅太太慶祝結婚十周年紀念」，字裡行間流露出惺惺相惜的感情。

羅家英和汪明荃昨晚一起慶祝結婚十周年。(@wang_liza)

汪明荃為人嚴謹和低調，甚少在電視上表露感情，不過在其主持的最新一集節目預告裡，則見她開口談及與羅家英的愛情，而且可見其嘴角上揚，看似非常甜蜜。汪明荃和羅家英的婚姻，是在60歲後，不過早於結婚前，兩人其實已經拍拖廿年，亦歷過多個高山低谷，一直甘苦與共，至能到達終點。

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婚後的家英哥和Lisa姐，常會一起出外遊歷：

+ 6 + 5 + 4

家英哥一吻定情

兩人結緣於粵劇《穆桂英大戰洪州》，當時家英哥甫看到Lisa姐，已被深深吸引，而在排練間，因阿姐累得沒胃口，家英哥亦特地每天開車一小時，到著名上海餐廳買其愛吃的牛丸等食物回去給她。後來粵劇順利演出，家英哥得到Lisa姐感激的一吻，因而更確定自己感情，決定努力追求對方，並在隔年成功打動對方。

家英哥曾數度向Lisa姐求婚，但因對方曾歷失敗婚姻，加上事業心重，不想被婚約束縛，令婚事一再被拒。縱然如此，但也無損兩人感情，家英哥依舊無微不至照顧阿姐，與對方共歷所有風雨，令阿姐深受感動，兩人最終於2009年，在美國註冊結婚。能讓寄情事業的阿姐，願投時間於感情上，不僅因家英哥屢敗屢戰的熱誠，最重要的是，他長相廝守的承諾和實踐。

羅家英對汪明荃的愛非常認真。(@wang_liza) 「Only you」：患癌不離棄、反互相求婚 愛情的甜言蜜語，是情侶間的小情趣，但把它視為承諾的人，則寥寥無幾，若遇上問題，或易因恐懼，而選擇逃避。鏡頭前的家英哥，雖然為人鬼馬，清唱「Only you」和「我向你求婚」時，每每給人帶來歡樂，但私下的他，則對於這些情話，都處認真態度，正如他去年參與節目時，表示「一個吻就是一個蓋章，從那一吻後，我就是你的人！」而回顧他過去縱然被拒絕，亦沒一絲動搖決心，處處為對方著想，這樣專情的男人，試問會有誰不心動呢？

女生最常記在心內的不滿，相信便是男生開空頭支票，沒有踏實的安全感，不過羅家英則會用行動，證明自己的承諾。汪明荃於2002年，不幸因壓力，患乳腺和甲狀腺癌，當時家英哥並沒因此離棄，反承諾會照顧她一生一世，還在對方康復後，登紅館開個唱時，捧著玫瑰向對方求婚。雖然Lisa姐沒答應對方，但其後家英哥證實得肝癌第三期，她終發現對方的重要，於是倒過來照顧對方，並在病房向他求婚，這可見家英哥在Lisa姐心中，佔一個不可或缺的位置。

愛情對我來說晚一點沒關係，只要有一個好的結尾；你剩半條命，我也剩半條命，我們就合成一條命，相依為命，同心到老。 羅家英

觀察和瞭解阿姐想法，給她最需要的東西

愛情的最大難題，便是在適當位置作讓步，對事業心重的Lisa姐而言，婚後不能缺少工作的自由，因此家英哥都非常支持對方，也會為對方背後打點。或許阿姐是位嚴謹和認真的人，會把情感藏到心底，讓人難以看出其真正想法，不過，家英哥則願花時間觀察她的一舉一動，從而知道她在甚麼時候，想要甚麼，讓她大為感動，曾在訪問裡，表示自己平日工作容易精神繃緊，於是家英哥便為其擔任「鬆一鬆的角色」，「面對政治角力、會館的事務，都令我精神拉好緊，但看到他，我就會笑，總之他帶給我很多輕鬆感覺。」

努力的背後，同時亦需有人在旁推進和打氣，也許便是家英哥體貼的照顧，以及付諸實行的承諾，軟化對方的內心，因此兩人每次出席活動時，Lisa姐總會比獨自一人時，笑得格外燦爛。

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