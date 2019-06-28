【宋仲基宋慧喬離婚】婚前同居　總好過婚後「性格不合」才分開？

你覺得婚前同居是必要的嗎？如果是，那麼你希望在同居生活中可以找尋到什麼答案；如果不是，那麼讓你相信另一半就是對的人的原因又是什麼呢？

共同生活在同個屋簷底下，才能觀察對方的每個生活習（《太陽的後裔》劇照）

你覺得婚前同居是必要的嗎？相信不少人都曾想過這個問題，有些人覺得一定要共同生活在同個屋簷底下，才能觀察對方的每個生活習慣，知道彼此適不適合朝夕相處，因此把同居列為結婚前必經的步驟之一。但也有些網友覺得如果是已經是決定要結婚的人千萬不能同居，因為提早碰到日常生活裡的大小問題，還沒結婚就把熱戀期的粉紅泡泡都給磨滅殆盡，最後反而沒有結婚的動力，陷入永無止盡的同居生活。

不過結婚畢竟是人生中的大事，雖然婚姻可以重來，逝去的青春卻只有一次，每個人都希望能夠在人生中做出最正確的決定，如果你也為此苦惱不已，不妨來看看網友們對於「婚前到底要不要同居」都抱有什麼樣的想法吧。

買車不試車？不同居真的很冒險

就像買車前一定要先試車一樣，當我們在做人生中的重大決定時，一定都會相當的謹慎，仔細評估這個決定到底會不會讓自己後悔。

有人說：同居是測試你適不適合踏入婚姻的「試煉」

同樣的，結婚這種人生大事，重要程度一點也不亞於花幾十萬元買一部車，因此信奉婚前一定要同居流派的網友，認為這麼做才能快速的瞭解彼此，畢竟結婚以後馬上就要一起住在一個屋簷下，隨之而來要面對的是生活裡各種大小問題，像是今天的垃圾誰倒、碗盤誰洗，甚至是回家後鞋子有沒有整齊擺好、牙膏從哪邊開始擠或馬桶蓋要記得放下來等，不要以為這些問題沒什麼，有和室友共同生活經驗的人一定都知道，就算你們個性上再怎麼合得來，若是彼此生活習慣不同也是相當痛苦的一件事情。

「生活習慣小細節合得來很重要」 「要 有聽過為了擠牙膏跟掀馬桶蓋吵架的」 「我媽很認真和我說婚前一定要先同居，看合不合再說」 「婚前一定要同居 ! 免得結婚後發現完全無法同住」 「像我對上大號都不關門的女友就很受不了」

同居不是必要的，但同居也不是沒有好處

當然也不是每個人認為婚前都必須先經過同居這個步驟，如果只是想要先瞭解對方私底下的生活習慣，你還不能從平常的相處中察覺嗎？況且生活習慣合不合拍固然重要，但若僅僅是因為上廁所後馬桶蓋沒有放、牙膏習慣從中間擠，這種芝麻蒜皮的小事就沒辦法彼此包容而爭吵，未來人生中遇到更多需要一起面對的難題時，想必也沒辦法共同承擔吧！與其說同居是想要看彼此適不適合，還不如說是不想面對婚後必須承擔各種責任的藉口，沒有了婚姻的承諾，喜歡逃避責任的人當然傾向輕鬆自在的同居生活。

「知道適不適合,交往就知道了阿,跟同居其實沒甚麼關聯」 「完全沒有必要，要看適不適合平常多留心就知道了」 「同居只是不想承擔責任的扮家家酒，浪費彼此時間」 「覺得偶爾小旅行就滿有用的了，不一定要同居」

粉紅泡泡破滅？同居久了會很沒動力結婚

因為陌生而相愛，因為瞭解而分開，有時候最美好的愛情總是需要一點想像空間，而結婚正需要這種美好想像帶來的衝動促成，不然明明大家都說婚姻是愛情的墳墓，又怎麼會有這麼多人奮不顧身的往裡面跳。

心理學家曾經做過一個研究，請一群即將步入婚姻的年輕情侶持續替他們當下感受到的幸福程度打分數，研究結果呈現，每個人在婚後的第一年幸福感都快速上升，但在第二年開始又急速下降，感受到的幸福感掉到幾乎與婚前差不多，有的人甚至還要更低，造成這樣的結果正是因為受測者對即將展開的婚後生活，抱持樂觀與期待的心情，這種源自於未知情緒的非理性期待，讓剛結婚的人幸福程度快速升高。

如果婚姻是愛情的墳墓，我們就需要一點盲目的衝動才會往裡邊跳。

因此把結婚視為跳脫當下生活模式，抱持過度憧憬的人來說，同居等於是提早認清婚後的生活其實也不過如此，戳破了粉紅泡泡，需要盲目衝動才能跨出步伐的婚姻，就讓人卻步了。

「如果沒設定時間可能一同居就陷入永無止境的同居」 「同居容易少了新鮮感及期待感」 「婚前同居的離婚率也比較高」 「同居後不合分開 光想就很痛」

同居傷名聲，要留好名聲給人家打聽

對於年輕情侶來說，同居生活大概早就見怪不怪，有些人的父母卻會相當在意女兒婚前就搬進男方住處，擔心同居完新鮮感沒了，最後婚沒有結成，傳出去未來在親家心中留下不好的印象，成為反對婚前的理由之一，也是許多女兒和自己父母常見的爭執原因。不過對於時下的年輕人來說，比起結婚後發現彼此不適合而又離婚，留下一個結過婚的紀錄，大概也不會比傳出曾同居過的名聲要來的好就是了。

「家風嚴謹保守未出嫁一律不能獨自出去住」 「年輕人沒感覺，老人覺得會，然後會說閒話的都是老人」 「我媽也說過同居人家會講話」 「在老一輩眼裡是很傷啦 家人是不是常跟鄰居聊天？」 「傷名聲也是老一輩的人會閒言閒語啦 想想真的蠻討厭的」

其實婚姻就像生命中許多的重大決定，想要一段天長地久的愛情，同居似乎是一個不錯的事前檢視方式，可以快速的瞭解一個人日常生活中最真實的樣子，確認彼此在各個方面是否都相當合適，降低婚後共同生活不適症狀發生的機率。但幸福美滿的生活不光是日常生活契合就好，更重要的是遇到人生不如意時，兩個人如何一起面對解決，畢竟人生真的很難，漫長路上會遇到的問題真的很多，前陣子一則在網路上瘋傳的故事，故事的主角就算破產負債千萬，妻子依然不離不棄沒有一句怨言，感動不少網友。

你說他們會為了馬桶蓋忘了放下來而爭吵嗎？也許會，但那又如何。

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