石原里美跟未婚夫傳分訊　回顧歷代緋聞男友全是男神級﹗

日劇女神石原里美個性直率不做作，受到不少女生歡迎。上月傳出將於今年年尾將與IT社長男友前田裕二註冊結婚，引起網民哄動。最近卻被日本傳媒指兩人已分手，原因是石原里美與前田裕二對婚姻的價值觀存在差異。沒法走進婚姻的消息讓人惋惜，不過自出道以來，石原里美曾與多位男星傳過緋聞，加上她那人見人愛的吸引力，相信終能獲得幸福。

石原里美雖然不是典型的美女，但她個性清純自然，出道以來曾與多位男星傳過緋聞。（IG_satomisquad）

根據日本傳媒的報導，石原里美與前田裕二於2018年4月交往，同年8月便傳出同居的消息。兩人關係穩定，已拜會雙方家長，更有指石原里美將會於今年的12月24日平安夜，石原里美的33歲生日結婚。而分開的原因則是兩人在價值觀上出現分歧，前田裕二以事業為先，而石原里美則重視相處的時間，認為無論工作多忙也要抽時間見面，為此兩人未能達成共識而決定分開。

【按圖看】石原里美近來愈來愈受歡迎，更成為不少人心中的日劇女神：

+ 3 + 2

石原里美與山下智久因合作劇集《朝五晚九》而熟絡，被媒體多次拍下密會的照片，更一度傳出結婚的消息。（《朝五晚九》劇照）

石原里美雖然不是典型的美女，但她個性清純自然，而且穿搭有道，出道這些年來，與她傳出緋聞的男星不計其數，當中最廣為人知的要數山下智久。石原里美與山下智久因合作劇集《朝五晚九》而熟絡，被媒體多次拍下密會的照片，更一度傳出結婚的消息。可惜有傳山下智久花心另結模特兒新歡，與石原里美變回朋友關係。

曾有報導指石原里美因與松本潤合作劇集《巧克力戀人》而假戲真做。（《巧克力戀人》劇照）

在石原里美與山下智久傳出緋聞前，也曾有報導指石原里美因與松本潤合作劇集《巧克力戀人》而假戲真做，傳出緋聞。劇集中松本潤暗戀著石原里美，經常出現他幻想與石原里美親熱的場面。而當中有個場景便是兩人於梳化上激烈親吻的假想戲，被觀眾指兩人的演過於逼真，有真情流露之嫌，更引起松本潤的女朋友井上真央的不滿。

石原里美於《富貴男貧窮女》飾演充滿正能量的小資女生，而小栗旬則是位目中無人的社長。（《富貴男貧窮女》劇照） 據日媒「週刊實話」報導，有記者指石原里美容易因入戲太深而愛上了合作的演員。事實上，石原里美經常與同劇男演員傳出緋聞。有指她與小栗旬拍攝《富貴男貧窮女》時態度親暱，小栗旬更以「小里美」稱呼石原里美。更有傳在劇組於紐約拍攝外景時，石原曾單獨進入小栗旬的房間，引起小栗旬太太山田優的不滿。

【按圖看】曾與石原里美傳出緋聞的男星：