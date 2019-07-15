Irina Shayk經歷C朗不忠、Bradley Cooper遲遲未婚：仍然相信婚姻

在一段無法繼續的關係中放手，分手後以行動告訴對方自己一個也能好好的生活，超模Irina Shayk與交往四年的男友Bradley Cooper分手後並沒有沉溺於傷痛中，繼續活得開心，更在工作上大放異彩。對於未來的愛情，Irina Shayk並不知道有甚麼在等著她，但對於結婚，她卻毫不猶豫的表示：「我仍然相信婚姻。」

Irina Shayk與Bradley Cooper分手後寄情工作，仍然相信婚姻。（Getty Images）

誕下女兒兩卻遲遲未婚 Bradley Cooper與Lady Gaga緋聞成分手導火線？

Irina Shayk與Bradley Cooper這對戀人於今年的奧斯卡頒獎典禮中特別亮眼，因為《A Star is Born》這出色的作品，兩人這一年經常雙雙於鏡頭前甜蜜放閃。雖然他們在交往兩年後迎來女兒Lea De Seine，卻是一直遲遲未婚。加上在奧斯卡頒獎典禮上Bradley Cooper與Lady Gaga疑假似真的深情演出，讓不少網民認為兩人真的戀愛了。

Irina Shayk與Bradley Cooper雖然看似不為緋聞所影響，依然攜手出席活動，原來全都是因為照顧女兒感受的關係，而嘗試拯救這段不樂觀的關係。本以為合襯的一對最後會成婚並擁有一個美滿的家庭，可惜Irina Shayk與Bradley Cooper最終也沒有走到最後。

Irina Shayk曾與足球明星C朗拿度交往五年，因C朗拿度的不忠令她毅然決定離開。（Getty Images）

與C朗拿度拍拖５年 因被背叛而離開

分開固然是個沉痛的決定，但若然與對方無法就生活達成共識，分開便是個對彼此最合適的選擇。回顧Irina Shayk的情路，她曾與足球明星C朗拿度交往五年。能讓花花公子定下心來，不少人也認為情場浪子C朗拿度終於找到人生的歸宿，將與Irina Shayk走到最後。可惜兩人最終不歡而散，有指Irina Shayk無法接受一段不誠實的關係，C朗拿度的不忠令她毅然決定離開。

【按圖看】Irina Shayk雖曾誕下女兒，模特兒身形依然完美：

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雖然Irina Shayk於情路上跌跌撞撞，但她於Harper's Bazaar的訪問中表示她堅信婚姻。Irina Shayk相信婚姻，也同時明白每人對婚姻的態度不盡相同。曾經兩段看似會步入婚姻的感情也是無疾而終的完結，確是令人唏噓。

Irina Shayk嚮往舊人的一套交往方式，科技把人與人的距離拉遠，她慨歎現在再沒有人寫信。短訊與電郵雖然方便，但Irina Shayk還是更喜歡文字的溫度。如果真的與Irina Shayk約會，她希望對方能放下社交媒體，直接致電邀約她。比起收花，送上蕃茄盆栽會讓Irina Shayk更高興。優雅而獨特的個性讓Irina Shayk成為劃時代的超模，但願她的從容能讓她獲得下一段美滿的愛情。

資料來源：Harper's Bazaar