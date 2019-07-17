森美認曾一腳踏三船　男人出軌受兩部分拉扯：現在我對太太很痴纏

要數娛樂圈中的好男人，森美定必榜上有名。他經常於電台節目上為聽眾解構愛情，現實中森美卻對自己的愛情沒有信心，更容易對人動情，從小便難以集中於一段關係上。曾被太太Veronica戲指「用情不專」，到今天的顧家好丈夫，到底一路是如何走來？ 攝影：黃寶瑩

森美與太太結婚十九年，育有一對子女，分別十六歲和十二歲。他相信命中注定，認定太太便是他的Perfect Match。森美自認脾氣差、性格不好，感激太太辭去工作，在家相夫教子，到今天兒女已獨立，兩口子有空便到處旅遊，盡情享受二人世界。

「當你已經擁有一位令你心安的伴侶在身旁時，那已經是近乎無欲無求了。」

太太為照顧家庭放棄夢想 森美從不視「男主外，女主內」為理所當然

在兒子出生不久，森美的抑鬱症便開始嚴重。當太太外出上班後便剩下森美與嬰兒，情緒病令森美無法勝任照顧兒子與在家寫稿的工作，只好要太太放棄高薪厚職而成為一位家庭主婦。直至現在，兩人結婚十九年，一家四口美滿幸福的生活，太太實在功不可沒。

森美一直把太太的付出記於心上，他表示：「我不是一個容易相處的人，性格挑剔、又患有抑鬱症，所以我知道太太也很辛苦。故此一有空我便會與她到處旅遊，每個假日都陪她騎馬，雖然我不太喜歡騎馬，但她喜歡就陪陪她，現在我對太太很痴纏。」

森美首次公開與太太的合照，原來是因為太太性格低調，不想太多人討論她。（IG_@Sammy903）

鏡頭前森美的顧家形象深入民心，鏡頭後的他更是位痴纏情人。當他沒有工作安排時，就會想太太陪伴左右。當遇上離港工作的日子，夜深時獨自一人的寂寞時刻更叫森美難受，直言自己是個很怕寂寞的人，所以他拍攝旅遊節目時經常會帶上太太同行。

兩年前，森美於節目《森美旅行團》中收起嬉皮笑臉，在目睹雙彩虹時有感而發地表示：「感覺好感動。我覺得如果那一刻是和太太一起見證的話會好開心。而我又心想，下次再與她來的時候，我是否還能看到這日落呢？要是日落還在，那彩虹又如何呢。所以我認為，原來有時候要對方不在你身邊，你才察覺到她的重要性。」

【按圖看】森美與太太甜蜜的家庭生活點滴：

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這一幕成為一時佳話，不少人都被森美的感性所感動。然而，原來太太也收到不少朋友的祝福，羨慕她與丈夫如此甜蜜。Veronica卻不為所動的表示：「你們只看到美好的一面，只是平常受氣的時候你們不知道罷了。」森美直言知道自己的性格缺失，脾氣又差，與他交往應該不太快樂。實情是兩人有自己一套的相處之道，太太從未對森美黑面，當森美情緒不穩時，太太都沉默而對，任由森美發洩，兩人就這樣互相扶持了二十五年。

森美笑指女生若想保障日後的婚姻，結婚時要盡量辦得鋪張，這樣便能提高離婚的成本，有阻止男生不忠之效。

我非常需要伴侶的陪伴，而當兩個人相處到了這個階段，結婚多年而子女已獨立時，你仍覺得與伴侶相處舒服是件難得的事，更明白陪伴的重要性。我已開始猜想到老年人走到人生盡頭時的心態，當你已經擁有一位令你心安的伴侶在身旁時，那已經是近乎無欲無求了。 森美

問及會評價自己為幾多分的好丈夫，森美表示：「那應該很低分，我想是因為我有賺錢回家所以有六十分吧。因為我的脾氣實在差。」

男生需要送女生禮物：願意花錢買沒意義的戒指、鑽石，是愛的表現

刻骨銘心的經歷才能回味一生，但同時物質也是需要的。要送上兼具心思與物質的禮物，可參考一下森美的例子。他曾於超級市場上買了甜、酸、苦、辣的醬料送給太太，並表示日後會與她共度所有的順境與逆境。在這浪漫的一刻，森美再補上一隻戒指。他認為為關係製造甜蜜回憶固然重要，但說到底女生還是需要物質上的禮物。這並不表示女生是市檜的，而是女生擇偶的重要條件之一。

「不少女生也希望另一半擁有一定的經濟能力，然而即使對方富裕，也不一定會為你付出金錢。」於森美眼中：「戒指、鑽石等飾物都是沒有意義的東西，但若然男生願意為你把金錢付出在這些無謂的禮物上，可見他對你愛護有加。」

想男生開心其實很簡單，只要適當的讚賞便可。

要維繫一段關係 「情」比「愛」更重要

任何感情都會經歷不同的階段，正如我們的成長過程。熱戀期中的兩人定是認為與對方很合襯，每分每秒也是愉快的，更認定對方是你那刻的最愛，森美認為那只是愛情中的「愛」。「愛」是很快會消失的，如果一個人只沉溺於「愛」的感覺中，只會一直從不同的對像中尋覓「愛」的甜蜜，無法維繫一段感情，而經營「情」才能給予關係未來。

當你可以科學解構愛情時，你便會發現感情的世界其實很簡單。跳過相處與交往，原來DNA早已注定誰是你的Perfect Match。要在茫茫人海中尋覓Perfect Match，原來只靠嗅覺便可。在現實中DNA可以互相補足的兩人，身體也會散發出一種吸引對方的氣味。當你以為覓得天作之合的另一半時，其實都是身體的暗示，為你們拉紅線，有趣的是至今森美也不曾覺得太太身上有異味，即使流汗也未覺難聞。

森美於書展將推出兩本新書，分別為親子及愛情散文集《兩招脫宅》與生活散文《「偷食」最幸福》。

談出軌，先要了解人類與其他動物間生理構造之不同。小腦以下的脊椎主宰人類的獸性，而大腦前端則影響我們的道德倫理觀。每次面對誘惑，身體的這兩個部分便會拉扯計算而作出相對應的行為。森美指自己年輕時也有野性的一面，學生時期更曾經一腳踏三船，結婚初期更被太太發現與異性傳訊息，直言自己很容易對人動情，更信不過自己。

患有專注力失調的森美曾被太太笑指他用情不專，為病症的其中一項病徵。森美深知自己難以於愛情上集中，為免自己真的用情不專，他每次遇到任何異性，開口的第一句便是有關太太的，繼而分享自己的家庭生活，杜絕所有不必要的誤會。「因為我對自己也沒有信心。」

【按圖看】森美的訪問花絮：